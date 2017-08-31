Ardahan’da 'Katliamı Durdurun' çağrısı

Deniz BAŞLI / ARDAHAN, () - ARDAHANLI vatandaşlar Arakan’da Müslümanlara yönelik katliamı kınadı.

Bugün saat 16.00 sıralarında şehir merkezinde Kongre Caddesi üzerinde toplanan yaklaşık 40 kişilik grup Myanmar bayrağını yaktı. Kalabalık adına açıklama yapan Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci şunları söyledi:

“Sadece inançlarından dolayı insanların katledilmesi ve bayram arifesinde İslam alemine karşı yapılan bu katliamları Ardahan Kamuoyu olarak kınıyoruz. Dana önce de Bosna’da, Filistin’de, İsrail’de, Azerbaycan’da Müslümanlara karşı yapılan katliamlara kimsenin kılı kıpırdamadı. İslam alemi buna bir çözüm bulmalı ve bu katliamlara 'dur' demeli."

Kalabalık konuşmanın ardından olaysız dağıldı.

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