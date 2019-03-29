Ardahan’da kar yağışı

ARDAHAN'da dün gece boyunca etkili olan kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.
Mart ayının sonunda Ardahanlılar güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, şaşırdı. Vatandaşlar işyerlerinde kar temizliği yaparken , çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfinin çıkardı.
Mart ayının sonunda Ardahanlılar güne beyaz örtüyle uyandı. Sabah kalktıklarında kar sürprizi ile karşılaşanlar, şaşırdı. Vatandaşlar işyerlerinde kar temizliği yaparken , çocuklar ise kartopu oynayarak karın keyfinin çıkardı.