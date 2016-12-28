Ardahan Valisi doğaya yem bıraktı

Deniz BAŞLI / ARDAHAN () - ARDAHAN Valisi İbrahim Özefe, Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte, yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakarak, belirli bölgelere foto kapan yerleştirdi.

Vali Özefe, Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek ve çalışanlarla birlikte Yalnızçam Uğurludağ eteklerinde bölgede yaşayan karaca, tilki, kurt, yaban ördeği, kaz ve kuş türleri için doğaya yiyecek bıraktı. Yüksekliği yaklaşık 1 metreyi bulan karda belirli yerlere ot, yem ve et bırakan Ardahan Valisi İbrahim Özefe şunları söyledi:

"Ardahan 2 aydır karla kaplandı. Karın yağışı ile birlikte yaban hayatın yaşamı da zorlaştırıyor. Uzun süre karla kaplı kalmasından dolayı özellikle tilki, kurt, karaca ve göç etmeyen ördek kaz ve kuşlar doğamızda çok fazla bulunuyor. Bu hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için Orman ve Su İşleri Şube Müdürlüğümüz bir uygulama başlatmış ve bu yılda Ardahan genelinde Karacalar için 700 kg ot, ördek, kaz ve kuşlar için 2 ton buğday, kurt tilki ve diğer yabani hayvanlar içinde 1.5 ton parça tavuk eti alımı yaptı. Özellikle bu yemleme çalışmasını yaparken, yerleşim yerinden uzakta, hayvanların hayati tehlikesi olmaması için Karayollarının biraz daha uzağındaki yerlere bırakıyoruz."

Orman ve Su İşleri Şube Müdürü Temel Şimşek de, kış mevsiminde yaban hayatı için gerek il merkezi, gerekse ilçelerde doğadaki uygun yerlere kış boyunca yemleme yapılacağını ve av koruma ekiplerince kaçak avcılıkla mücadelenin süreceğini belirtti.

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