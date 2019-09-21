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Ardahan'ın yükseklerine kar yağdı
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı. Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu’nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda...
GENEL 21.09.2019, 19:13
ARDAHAN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı yağdı.
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu’nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirmik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
Karadeniz’i Doğu Anadolu’ya bağlayan Şavşat-Ardahan Karayolu’nun 2640 rakımlı Sahara Dağı'nda kar yağışı, tipi ve sis yüzünden sürücüler zor anlar yaşadı. Sahara Dağı'nda kurulan Yavuzköyün yayla evleri kar altında kalırken, ortaya seyirmik manzara çıktı. Sahara Geçidi'nde kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer, bu yolu kullanacak sürücülerin dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.
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