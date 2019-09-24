Ardahan'ın yaban hayatını fotokapanla görüntüledi

ARDAHAN Üniversitesi'nde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci (34), Yalnızçam ormanlık alanına kurduğu fotokapanla yaban hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti. Elde ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Keçeci, en büyük isteğinin nesli tükenmek üzere olan vaşakı fotoğraflamak olduğunu söyledi

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları bölümünde doktora öğrencisi olan Çağdaş Keçeci, Ardahan turizmine katkı sağlamak için Yalnızçam Ormanı'na fotokapan kurdu. Belirli aralıklarla ormanın değişik bölgelerine kurduğu fotokapanla ayı, domuz, kartal, şahin, sincap ve sansar gibi hayvanların doğal yaşamındaki görüntülerini kaydetti. Elde ettiği görüntüleri sosyal medyada paylaşan Keçeci, "Amacım Yalnızçam ormanlarının vahşi doğaya yapmış olduğu ev sahipliğini görüntülemek. Hem bir farkındalık oluşturmak hem de Ardahan'ın doğa turizmine katkı sağlamak ve ön plana çıkarmak. Amatör olarak Ardahan'ın vahşi doğasının fotoğraflamak çabası içerisindeyim. Ardahan'da ve çevre illerde kurduğum fotokapanla burada yaşayan türleri görüntülemeyi amaçladım" dedi. Yalnızçam Ormanı'nda fotokopanla görüntü kaydına devam edeceğini belirten Keçeci, en büyük isteğinin nesli tükenmek üzere olan vaşakı fotoğraflamak olduğunu söyledi.



