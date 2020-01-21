banner314

banner325

Son Dakika

Ardahan'a bal ormanı

GENEL 21.01.2020, 09:00
4
Ardahan'a bal ormanı
TARIM ve Orman Bakanlığı, dünyadaki dört ana arı ırkından biri olan Kafkas arısının gen merkezi ve aynı zamanda çiçek balında coğrafi işareti bulunan Ardahan'da, bal ormanları oluşturacak.
Bakanlığın 2013 yılında, bal üretiminde dünyada söz sahibi olma hedefiyle hayata geçirdiği eylem planı çerçevesinde yurdun çeşitli bölgelerinde bal ormanları oluşturulması için çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında 2020 yılının ilk bal ormanı, dünyadaki dört ana arı ırkından biri olan, dil uzunluğunun diğer arılara oranla daha uzun olması bakımından çiçeğin özüne daha rahat ulaşabilen ve kaliteli bal üreten Kafkas arısının gen merkezi Ardahan'da oluşturulacak. Bakanlığın çalışmalarıyla Yalnızçam ormanlarının çeşitli bölgelerinde 1 milyon 118 bin metrekarelik alanda nektar bakımından zengin olan ağaçlar dikilecek. Yaklaşık 500 bin liraya mal olması beklenen projeyle, Türkiye'nin tek coğrafi işaret patentli balı olan Ardahan balının hem üretiminin, hem de tanınırlığının artması hedefleniyor.
Bal ormanlarının kurulacağı bölgede incelemede bulunan Ardahan Valisi Mustafa Masatlı, coğrafi işaret patentli Ardahan balının daha da değerleneceğini belirtti. Bal üretiminde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın eylem planı oluşturduğunu vurgulayan Vali Masatlı, şunları söyledi:
Ardahan, Kafkas arı ırkının gen merkezidir. Dünyadaki dört ticari ana arıdan birisi Ardahan ilimizde yaşamaktadır. Bununla ilgili bizim Kafkas Arısı Gen Merkezi'miz var. Bununla beraber bizim balımız Türkiye'deki çiçek balı olarak coğrafi işareti bulunan tek baldır. Biz de 2019 yılında Valilik olarak Arıcılık Eylem Planı şeklinde bir çalışma yaptık. Yerelde arıcılıkla ilgili sorunlar, arı üretimimiz, arı hastalıklarıyla ilgili mücadele gibi konulara yoğunlaştık. Bunlarla birlikte arı üretimi ve bal üretimi noktasında ciddi bir noktaya geldik. Burası Kafkasya bölgesinin bir parçası olmakla birlikte, ciddi bir endemik bitki türüne de sahiptir. Çiçek balı önemli ancak çam balının da bizim Kafkas arımıza ve balımıza özel bir değer katacağını ümit ediyoruz. Orman Bakanlığı'mız ve Genel Müdürlüğümüzle de çeşitli zamanlarla görüşmelerde bulunduk. Türkiye'de 2020 yılının ilk bal ormanını Ardahan'da kurma yönünde bir projelendirmede bulundular. Bununla beraber bizim arımızın güçleneceğini, arı üretimimiz ve bal üretimimizin de ciddi noktalara geleceğini ümit ediyorum. Bal ormanlarının kurulması yanında ilimizde arıcılarımızın rahatça konaklayabileceği ve üretimlerini arttırabilecekleri, elektrik ve suya ulaşabilecekleri noktalarla ilgili de çalışmalarımız devam etmektedir. Tüm çalışmaların Ardahan'ımızdaki gerek arının daha uzun yaşaması, geninin korunması ve gerekse bal üretimine çok ciddi destek sağlayacağını ümit ediyorum" diye konuştu. 
Kafkas Arısı Üretim Eğitim ve Gen Merkezi Müdürü Sinan Aydın, "2020 yılı bal ormanı ilk Ardahan'da kurulacak. İlimiz arıcılık alanında Türkiye'nin önde gelen illerinden birisidir. Arı ırkı olarak da dünyadaki dört ana arı ırkından birine ev sahipliği yapması açısından önemli bir coğrafyaya sahiptir. Bin 680 tür bitki ve 84 endemik bitkiyle Türkiye'de ve dünyada söz sahibiyiz. Bal ormanı olarak Yalnızçam mevkisinin düşünülmesi noktasında, Türkiye'de coğrafi işaretli üreticilerimiz için çok önemli. Coğrafi işaret belgesi alan ilk illerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu ürünün üretilmesi noktasında üreticileri organik bir ortam sağlayarak tamamen katkısız, yüzde yüz çiçek balı üretme noktasında fayda getireceğine inanıyoruz. Dolayısıyla arıcılarımızın arı konaklatması noktasında önemli bir sorunu çözülmüş olacaktır" dedi. 
Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı İlhan Evliyaoğlu ise, "Bal ormanı projesinin hayata geçmesi arıcılar olarak bizleri sevindirdi. Geçtiğimiz yıl Valimizin meralarla ilgili kararı bize çok katkı sağlamıştı. Bu yıl da bal ormanlarının kurulması çok olumlu bir gelişme. Bal kapasitemizin artacağını umuyorum" şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 23 Ocak 2020
İmsak 06:46
Güneş 08:15
Öğle 13:21
İkindi 15:53
Akşam 18:17
Yatsı 19:40
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 18 40
2. Başakşehir 18 36
3. Trabzonspor 18 35
4. Fenerbahçe 18 34
5. Alanyaspor 18 32
6. Galatasaray 18 30
7. Beşiktaş 18 30
8. Göztepe 18 26
9. Malatyaspor 18 24
10. Gaziantep FK 18 24
11. Çaykur Rizespor 18 23
12. Denizlispor 18 22
13. Gençlerbirliği 18 18
14. Konyaspor 18 18
15. Kasımpaşa 18 15
16. Antalyaspor 18 14
17. Ankaragücü 18 12
18. Kayserispor 18 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 18 37
2. Erzurum BB 18 31
3. Bursaspor 18 30
4. Akhisar Bld.Spor 18 28
5. Keçiörengücü 18 28
6. Ümraniye 18 28
7. Menemen Belediyespor 18 28
8. Adana Demirspor 18 27
9. Altay 18 24
10. Balıkesirspor 18 24
11. Giresunspor 18 24
12. Fatih Karagümrük 18 23
13. İstanbulspor 18 20
14. Altınordu 18 19
15. Osmanlıspor 18 16
16. Adanaspor 18 13
17. Boluspor 18 13
18. Eskişehirspor 18 9
Takımlar O P
1. Liverpool 22 64
2. Man City 24 51
3. Leicester City 24 48
4. Chelsea 24 40
5. M. United 24 34
6. Tottenham 24 34
7. Wolverhampton 23 34
8. Sheffield United 24 33
9. Southampton 24 31
10. Arsenal 24 30
11. Crystal Palace 24 30
12. Everton 24 30
13. Burnley 24 30
14. Newcastle 24 30
15. Brighton 24 25
16. Aston Villa 24 25
17. West Ham 23 23
18. Bournemouth 24 23
19. Watford 24 23
20. Norwich City 24 17
Takımlar O P
1. Barcelona 20 43
2. Real Madrid 20 43
3. Atletico Madrid 20 35
4. Sevilla 20 35
5. Getafe 20 33
6. Real Sociedad 20 31
7. Valencia 20 31
8. Athletic Bilbao 20 30
9. Villarreal 20 28
10. Granada 20 27
11. Real Betis 20 27
12. Levante 20 26
13. Osasuna 20 25
14. Deportivo Alaves 20 23
15. Real Valladolid 20 22
16. Eibar 20 22
17. Mallorca 20 18
18. Celta de Vigo 20 16
19. Leganés 20 14
20. Espanyol 20 14
Günün Karikatürü Tümü
Karikatür 3