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Arazisi iade edilince KKTC'de yaşama kararı alan Rum'a, köylülerden tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - RUMLARA iade, tazminat ve takas öneren Taşınmaz Mal Komisyonu'nca (TMK) Kıbrıs Rumlarının kurduğu silahlı örgüt EOKA'nın eski üyesi Nikolas Skuridis'e (78) Girne Kozanköy'deki arazisinin iade edilmesi, köylülerin...

Arazisi iade edilince KKTC'de yaşama kararı alan Rum'a, köylülerden tepki

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - RUMLARA iade, tazminat ve takas öneren Taşınmaz Mal Komisyonu'nca (TMK) Kıbrıs Rumlarının kurduğu silahlı örgüt EOKA'nın eski üyesi Nikolas Skuridis'e (78) Girne Kozanköy'deki arazisinin iade edilmesi, köylülerin tepkisine neden oldu. 
Kozanköylüler, Rum Nikolas Skuridis'in bölgeye gelerek, ev için inşaat çalışması başlatmasına ve KKTC'de yaşamaya karar vermesine karşı çıktı. Köylülere destek için bölgeye gelen Cumhuriyet Meclisi Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Skuridis'in KKTC'de yaşamak istemesinin sakıncalı olduğunu söyledi. TMK tarafından daha dikkatli karar alması gerektiğini belirten Töre, "KKTC’ye Ruslar, İngilizler gelip, yerleşebilir. Fakat KKTC’yi yöneten Dışişleri Bakanı’nın Rumlarla  Rusları, İngilizleri aynı kefeye koyup, anlayış ve hoşgörü istemesi asla kabul edilemez" diye konuştu. Rumlar ile iç içe yaşamanın mümkün olmadığının, tecrübeyle öğrenildiğini söyleyen Töre, Kıbrıs’ı kana ve acıya bulayan tarafından Rum- Yunan cephesi olduğunu savundu.
KÖY MUHTARI: RUM İSTEMİYORUZ
Kozanköy'ün muhtarı Hatice Beşiktepeki ise Rum Skuridis'in, bölgeye yerleşmemesi için her yolu deneyeceklerini belirterek, "Köy halkı olarak kesinlikle burada bir Rum istemiyoruz" dedi. 
'KARARIMDAN GERİ ADIM ATMAM' DEMİŞTİ
İade işleminin ardından 44 yıl sonra KKTC'de yaşamaya karar veren Rum Nikolas Skuridis, Kozanköy'deki 250 metrekarelik arazisine ev yapmak için çalışma başlatmış; ancak Skuridis'e, inşaat için gerekli izinleri almadığı gerekçesiyle Lapta Belediyesi tarafından engel olunmuştu. muhabirine konuşan Lapta Belediye Başkanı Faut Namsoy, gerekli izinler alındığı takdirde inşaatın başlayabileceğini; ancak köy halkının, Rum'un yerleşme isteğinden rahatsız olduğunu söylemişti. Hayatının sonu kadar Kozanköy'de kalmak istediğini belirten Skuridis ise Kozanköy'de yaşayan Türklerin tepkisiyle karşılaştığını belirtmiş ve bölgede yaşama kararından geri adım atmayacağını söylemişti. 

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