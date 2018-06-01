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Arazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - RUMLARA iade, tazminat ve takas öneren Taşınmaz Mal Komisyonu'nca (TMK), Kıbrıs Rumlarının kurduğu silahlı örgüt EOKA'nın eski üyesi Nikolas Skuridis'e (78), Girne Kozanköy'deki arazisi iade edildi. İade...

Arazisi iade edilen Rum, KKTC'de yaşama kararı aldı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, () - RUMLARA iade, tazminat ve takas öneren Taşınmaz Mal Komisyonu'nca (TMK), Kıbrıs Rumlarının kurduğu silahlı örgüt EOKA'nın eski üyesi Nikolas Skuridis'e (78), Girne Kozanköy'deki arazisi iade edildi.
İade işleminin ardından 44 yıl sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaşamaya karar veren Rum Nikolas Skuridis, Kozanköy'deki 250 metrekarelik arazisine ev yapmak için çalışma başlattı.  Ancak Skuridis'e, inşaat için gerekli izinleri almadığı gerekçesiyle Lapta Belediyesi tarafından engel olundu.
muhabirine konuşan Belediye Başkanı Faut Namsoy, gerekli izinler alındığı takdirde inşaatın başlayabileceğini söyledi. Namsoy, bölge halkının Skuridis'in Kozanköy'e yerleşmek istemesinden rahatsız olduğunu dile getirdi.
'KÖYÜMDE ÖLMEK İSTİYORUM' DEMİŞ 
TMK Başkanı Ayfer Sait Erkmen de Skuridis'in "Köyümde ölmek istiyorum, toprağımı bana iade edin" diye başvuru yaptığını söyledi. Başvurunun, askeri makamlarca da değerlendirildiğini kaydeden Erkmen, "Olumlu cevap gelince, biz de iade kararı verdik" dedi. Erkmen, şu ana kadar 1110 karar aldıklarını, bunların yüzde 97.7'sinde tazminat olarak çözüme varıldığını belirtti. 
'GERİ ADIM ATMAYACAĞIM'
Hayatının sonu kadar Kozanköy'de kalmak istediğini anlatan Nikolas Skuridis ise eşinin Girne'de yaşama konusunda henüz karar vermediğini de dile getirdi. 1955- 1959 yıllarında EOKA'cı olduğunu, 2004 yılında 'Annan Planı' için gerçekleştirilen referandumda 'hayır' çıkmasını istediğini belirten Rum Skuridis, Kozanköy'de yaşayan Türklerin tepkisiyle karşılaştığını söyledi. Skuridis, bölgede yaşama kararından geri adım atmayacağını vurguladı. 
İADEYE TEPKİ
EOKA'nın saldırılarına karşı Türklerin korunması için kurulan Kıbrıs Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) Mücahitler Derneği Genel Başkanı Yılmaz Bora da arazinin iadesine karşı çıktı. Bora, uluslararası mevzuata göre, Rum tarafının tazminat veya mal talebinde bulunma hakkının olmadığını söyledi.

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