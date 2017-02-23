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Araştırma: Türkiye’deki şirketler dijital felaketlere hazır değil

İstanbul, 23 Şubat () – Clonera Bilişim Hizmetleri tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de her üç şirketten biri son bir yıl içinde en az bir dijital felaket yaşamasına rağmen, felaketlere...

Araştırma: Türkiye’deki şirketler dijital felaketlere hazır değil

İstanbul, 23 Şubat () – Clonera Bilişim Hizmetleri tarafından yürütülen araştırmanın sonuçlarına göre, Türkiye'de her üç şirketten biri son bir yıl içinde en az bir dijital felaket yaşamasına rağmen, felaketlere karşı hazırlıklı değil.

Clonera Bilişi Hizmetleri'nden yapılan açıklamaya göre, çalışmaya katılan ortalama 50 sunucuya sahip yaklaşık 200 şirketin yarısından fazlası, bilgi teknoloji sistemlerini son 6 ay içinde test etmediği ortaya çıktı.

Rapora göre, son bir yılda her 3 şirketten biri dijital felaket yaşarken, her 2 şirketten birinin felaket kurtarma çözümü ve felaket senaryosunun olmadığı görülüyor. Bunun yanında rapor, her 4 şirketten birinin felaket kurtarma testi yapmadığını ve çözümlerinin efektif olup olmadığını bilmediğini gösteriyor. Araştırmaya katılan her 3 şirketten ikisi, mevcut sisteminin kendisini felaketlerden koruyacağına inanmadığını söylüyor.

Hizmetlerinin kesintiye uğramaması için bir çözüm kullanmayanların yüzde 65’i felaket kurtarma çözümlerinin maliyetinin yüksek olduğu yanılgısına sahip. Oysa yaşanan kayıplar, şirketlerin iş süreçlerini durdurma seviyesine getirirken bu durum itibar ve gelir kaybı olarak geri dönüyor.

Anket sonuçları, dijital felaket yaşayan şirketlerin yüzde 65’inin sistemlerini yedekten geri döndürse de uygulamalarını sürdüremediğini,yüzde 8’inin sistemlerini hiç geri getiremediğini, her 4 şirketten birinin, sisteminin en az yüzde 10’unu kaybettiğini ortaya koyuyor.

Anket sonuçlarının, felaket kurtarma konusunda yapılan uluslararası araştırmaların çıktılarıyla da uyum gösterdiğini belirten Clonera Genel Müdürü Evren Ballı, “Türkiye’nin işi durmasın diyerek başlattığımız anket sonucunda ortaya çıkan rapor da gösteriyor ki kurumlar felaket kurtarma ve iş sürekliliği konusunda gerekli önlemleri almıyorlar. Dünya çapında yapılan araştırmalara göre, son 5 yılda dünyadaki her 3 şirketten biri dijital felaket yaşadı. Bu şirketlerin yüzde 93’ü 5 yıl içinde yok oldu. Felaketler nedeniyle şirketlerin yaşadığı operasyonel kesintilerin maliyeti 3.5 milyon doların üstünde” dedi.

Dijitalleşen dünyada felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümlerinin şirketler için hayati önem taşıdığını belirten Ballı, “Clonera olarak sunduğumuz felaket kurtarma ve iş sürekliliği çözümüyle, felaket sonrası en kısa sürede veri, sistem ve uygulamaları erişilebilir ve çalışır hale getirerek şirketlerin para kaybetmesini önlüyoruz. Üstelik bu hizmeti, geleneksel yöntemlere göre yüzde 80 daha düşük maliyetle sunuyoruz” diye ekledi.

 

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