"Araplar kutsal emanetleri Lozan Konferansı'nda da istedi" 

MEDİPOL Üniversitesi'nde düzenlenen “Fahreddin Paşa ve Medine Müdafaası” başlıklı programda konuşan Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, "Kutsal emanetler ilk kez bu şekilde gündeme gelmiyor. Araplar daha önce de İngilizler aracılığıyla, Londra Konferansı'nda kutsal emanetleri istemişti ancak sonuç olumsuz olmuştu" dedi.

Üniversitenin İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilen konferansa Birinci Dünya Savaşı sırasında Medine'yi savunmasıyla bilinen Fahreddin Paşa’nın torunu Ayşegül Türkkan Konuk, oğlu Burak Konuk, aile üyeleri, Marmara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

"TARİHİMİZ BÜYÜK OLDUĞU İÇİN SALDIRILAR DA ÇOK OLUYOR"

Programın konuşmacısı Prof. Dr. Beyoğlu sözlerine Fahreddin Paşa'nın görev sürecinin nasıl başladığına dair bilgiler vererek başladı. Şerif Hüseyin isyanı ve daha sonra yaşanan gelişmelere değinerek konuşmasını sürdüren Prof. Dr. Beyoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed’in Twitter hesabından yaptığı “1916 yılında Türk Fahri Paşa’nın Medine’deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz?” paylaşımına da tepki gösterdi. Fahreddin Paşa’nın İslam dünyası için büyük önem taşıyan kutsal emanetlerin yağmalanmasını önlediğini söyleyen Prof. Dr. Beyoğlu, "Fahreddin Paşa'nın mukaddes emanetleri hilafetin merkezi olan İstanbul’a getirtmesi “çalma” olarak nitelendirilemez. Araplar bu konuyu daha önce de gündeme getirmişti. Lozan Konferansı'nda kutsal emanetleri İngilizlerin baskısıyla istediler fakat istekleri sonuçsuz kaldı" dedi. "Tarihimiz çok büyük olduğu için saldırlar da çok oluyor" diyen Prof. Dr. Beyoğlu konuşmasını Fahreddin Paşa’nın kahramanlığının yanı sıra şefkatli, adaletli, eşitlikten yana ve eleştiriye açık biri olduğunu vurgulayarak noktaladı.

"MİLLETİMİZİN KONUYA YAKLAŞIMI SAHİPLENMENİN EN GÜZEL ÖRNEKLERİNDENDİ"

Programa katılan Fahreddin Paşa'nın torunu Ayşegül Türkkan Konuk'un oğlu Burak Konuk da aileyi temsilen bir konuşma yaptı. Tarihle ilgili gerçeklerin objektif ve uzman kişiler tarafından bu tür etkinliklerle anlatılması gerektiğini belirten Konuk, "Bu bilgilerin özellikle genç nesillere öğretilmesi daha da önemli. Zor bir konjonktürde olduğumuz için kendimizi ve geçmişimizi daha iyi tanımamızın geleceğe daha net bakmamızı sağlayacağını düşünüyorum. Bugün özgürce yaşayabiliyorsak bunun, başta Mustafa Kemal Paşa olmak üzere Fahreddin Paşa gibi kahramanların sayesinde olduğunu unutmamalıyız. Ayrıca son günlerde gündeme gelen konuya milletimizin, basınımızın ve devletimizin en üst düzeyinin yaklaşımları ve hassasiyetleri sahiplenmenin en güzel örneğidir. Herkese teşekkür ediyoruz. Ortak geçmişimize, hep birlikte bu şekilde sahip çıkabilirsek her türlü tehlike ve zorluğa karşı ülkemizi daha ileriye ulaştırabiliriz" diye konuştu.

(FOTOĞRAF-VİDEO)

Görüntü dökümü:

- Prof. Dr. Süleyman Beyoğlu kürsü konuşması

- Burak Konuk kürsü konuşması

- Öğrencilerden ve konukardan detaylar