Arap yatırımcıların gözü bu projede

TRABZON'da, yayla turizmine yönelik birçok alternatifi de içinde barındıran 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi'nde ihale aşamasına gelindi. Körfez ülkelerinden gelen yatırımcıların ihale sürecini yakından takip ettiği projeyle ilgili konuşan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Kuveytli, Katarlı ve Suudi yatırımcılar, projeyle ciddi anlamda ilgileniyor, bu da projeyi hayata geçirme noktasında bizi motive ediyor" dedi.Trabzon'da, Ortahisar Belediyesi'nce, doğal güzelliklerinin yanı sıra tarih, deniz, dağ ve yayla turizmine yönelik birçok alternatifi bir arada sunan ve özellikle son zamanlarda Körfez ülkelerinden yoğun ziyaretçi akına uğrayan kentte, turizme yönelik 'Tarihi İpekyolu Canlandırma Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında, Mağmat Boğazı'nda Hazine'ye ait 600 dönümlük alan Ortahisar Belediyesi'ne tahsis edildi. Tahsis sürecinin ardından, belediye tarafından tasarım çalışmaları başlatıldı. Kent ve bölge turizmine katkı sağlayıp, yeni turizm aksı oluşturulması hedeflenen projede ihale aşamasına gelindiği belirtildi.'2 AY İÇİNDE İHALEYE ÇIKACAK'Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, cazibe merkezi haline gelmesini amaçladıkları projeye, özellikle Arap yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini söyledi. Projenin fizibilite çalışmalarının tamamlandığını aktaran Başkan Genç, 2 ay içinde projenin ihaleye çıkacağını duyurdu.ARAP YATIRIMCILAR MERAKLA BEKLİYORYeni dönemde 'vizyon proje' olarak nitelendirdiği Tarihi İpekyolu Projesi'nin, kent ve bölge turizmine önemli katkı sunacağına işaret eden Başkan Genç, "Artan turizm faaliyetlerine paralel olarak Mağmat Boğazı'nda yeni bir turizm ve yaşam alanını hayata geçireceğiz. Dört etap halinde gerçekleştireceğimiz projenin tasarım çalışmalarını tamamladık. Şimdi ihale aşamasına sıra geldi. 2 ay içinde projenin ihalesini gerçekleştireceğiz. Arap yatırımcılar ve diğer girişimcilerle olan görüşmelerimiz devam ediyor. Yatırımcıların projemize çok yoğun bir ilgi gösterdiğini söyleyebilirim. Kuveytli, Katarlı ve Suudi yatırımcılar var. Ciddi anlamda projeyle ilgileniyorlar. Hatta Kuveytli olan bir yatırımcı, proje için 3 defa Trabzon'a geldi. Proje ihale yöntemi ile olduğu için onlara yüzde yüz bir güvence veremiyoruz. Körfez ülkelerinden bölgemize ciddi sayıda turist geliyor. Bunun yanı sıra Körfez ülkelerinden gelen yatırımcıların da projeyi bu denli merak edip takipte olmaları, bizleri bir an önce projeyi hayata geçirme noktasında motive ediyor" dedi.'YENİ BİR YAŞAM ALANI OLUŞACAK'Projede yap-işlet-devret modeli uygulanacağını ifade eden Başkan Genç, "Şehrimizin gelişen trendi turizm olduğu için ziyaretçilerimizin şehirde kalma sürelerini arttırabilmek adına projemizi yaptık. Ciddi bir yatırım. Yap işlet devret modeli ile birlikte projemizi hayata geçirmeyi arzuluyoruz. Olmazsa mutlaka biz belediye olarak projeyi yapacağız. Ciddi bir maddi külfet, ama turizme yönelik olduğu için devletimiz ciddi destekler veriyor yapılması için. Şehrimizde turizm çeşitliliğini artırmak amacı ile ilk etabında hediyelik eşya satış alanları, telesiyej, çeşitli spor alanları, ikinci etabında konaklama ve gözlem kuleleri, yürüyüş alanları, üçüncü etabında seyir terasları, kent balkonu, seyir kulesi, dördüncü etabında da spor köyü yapacağımız projeyi yaklaşık 600 dönümlük bir alanda hayata geçireceğiz. İçinde yöre halkının tarım ürünleri ve hayvansal ürünlerini satabileceği mekânlar da inşa ederek yöre halkının ekonomisine katkı sunacağız. Projemiz tamamlandığında yeni bir yaşam alanı oluşacak" diye konuştu.'DOĞAYLA İÇ İÇE BİR PROJE TASARLADIK'Projenin doğayla uyumlu olarak tasarlandığını vurgulayan Genç, "Doğayı tahrip etmeyen, doğayla bütünleşik çok güzel bir proje yapmaya özen gösterdik. Çünkü artık günümüzün turist profili bozulmamış, el değmemiş bir doğa istiyor. O nedenle doğayla iç içe ama doğayla barışık bir proje tasarladık ve her yaş grubundan ziyaretçilerin istifade edebilecekleri çok güzel bir konsept hazırladık. Belediye başkanı olarak projenin bütün sürecini bizzat takip ettim. Uzun bir prosedür; 600 dönümlük bir alan bahsi geçen yer. Bütün olarak çalışıp, etap etap oranın projesini hazırladık. Mera vasfından çıkarıp belediye ukdesine aldık. Zor bir süreçti. Epey mesafe kat ettik. Ama şimdi 2 aylık bir zaman diliminde de ihaleye çıkarıp 'bismillah' diyeceğiz" ifadelerinde bulundu.

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