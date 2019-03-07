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'Arap Emrah'ın adamlarına yapılan operasyon polis kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  'Arap Emrah' olarak tanınan Emrah Sever'in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, adamlarına yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun polis kamerasına...

'Arap Emrah'ın adamlarına yapılan operasyon polis kamerasında

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, ()  'Arap Emrah' olarak tanınan Emrah Sever'in yakalanmasının ardından Organize Şube Müdürlüğü ekipleri, adamlarına yönelik bu sabah düzenlediği operasyonda 16 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonun polis kamerasına yansıyan görüntüleri basınla paylaşıldı. 
Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde 21 Eylül 2017 günü çatışma çıkmış, 1 kişi yaralanmıştı. Her iki grup arasında daha önce yaşanan cinayet olayının davasında taraflar adliye önünde karşı karşıya gelmişti. Çatışmanın ardından bazı çete üyeleri yakalanırken, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kapsamlı bir araştırma başlatmıştı. Polis, elebaşılığını Arap Emrah lakaplı Emrah Sever'in yaptığı çete ile Volkan Reçber elebaşılığını yaptığı çeteye ulaşmıştı.
Polis, iki şebekeye yönelik yaptığı operasyonlar sürüyor. Emrah Sever'in yakalanmasının ardından polis, bu sabah yeni bir operasyon düzenledi.  Yapılan operasyonda 16 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin ev ve işlerlerinde yapılan aramalarda 9 tabanca, 4 yedek şarjör
1 kaleşnikov görünümlü havalı tüfek, 207 fişek, 86 adet senet, 18 adet çek ele geçirildi. 

(FOTOĞRAF)

 

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