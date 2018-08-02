Arap bloggerlar, Çeşme'yi tanıtacak

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), () - İZMİR'in 'turizm cenneti' ilçesi Çeşme'ye bağlı Alaçatı Mahallesi'ne gelen Arap 8 blogger, rehber eşliğinde gezerek, çekim ve söyleşiler yaptı. Bloggerların, internet üzerindeki kişisel sayfalarında yazacakları yazılar, yayımlayacakları fotoğraf ve videolarla Çeşme'yi tanıtacağı belirtildi.

Hava yolu şirketince İzmir'e direkt sefer koyulmasının ardından Arap turistlerin dikkati, İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Bodrum ilçelerine yönelirken, Çeşme'ye gelen Arap 8 blogger da Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'ni gezdi. Arap bloggerlar, turistik ilçede çekim ve söyleşiler gerçekleştirdi. İzmir Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Macit Şaşzade, Arap bloggerlara rehberlik yaparak, Çeşme hakkında bilgi verdi. Çeşme'de, otelde genel müdürlük yapan Orhan Belge de Arap bloggerları yemekte ağırladı.

İzmir Rehberler Odası Başkan Yardımcısı Macit Şaşzade, bir hava yolu şirketince İzmir'e direkt uçuşların başlatılması dolayısıyla Arap turistlere Çeşme ve Bodrum'u tanıtmak istediklerini söyledi. Davet ettikleri Arap 8 bloggera rehberlik yaptığını belirten Şaşzade, "Alaçatı'nın bütün sokaklarını gezdik. Bloggerlar Alaçatı'ya hayran kaldılar. Sokakların ve Alaçatı'nın tarihi evlerinin hem fotoğraflarını çektiler hem de video görüntüsü aldılar. Bu arada bazı söyleşiler de gerçekleştirdiler. Yoğun programımız devam ediyor. Sörf bölgesini gezdikten sonra Çeşme'ye gideceğiz" dedi.

'HER TURİSTE İHTİYACIMIZ VAR'

Bloggerların internet üzerindeki kişisel sayfalarında yazacakları yazılar, yayınlayacakları fotoğraf ve videolarla Çeşme'yi tanıtacağını vurgulayan Şaşzade, "İnşallah, bu gezilerin arkası gelecek. Bu tanıtım gezisine katılan bloggerların çok ciddi sayıda takipçileri var. Önce burayı oraya tanıtacağız daha sonra Türk turistlerin de o bölgeye uçmaları için tanıtımlar yapacağız. İstanbul'dan sonra İzmir, Çeşme ve Bodrum'u Arap turistlere tanıtarak, gelmelerini sağlamaya çalışacağız. Dubai, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'nden buraya çok sayıda turist getirmeyi hedefliyoruz. Arap turistler, buraya gelmeye başlamışlardı. Daha çok Arap turistin gelmesi çabası içerisindeyiz. Kısa zamanda bu çabalarımızın sonuç vereceğini umuyoruz. Avrupalı turistin azaldığı bir dönemde, gelecek olan her turiste ihtiyacımız var. O amaçla koşturuyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI