Araklı’da selin neden olduğu hasar, gün ağarınca ortaya çıktı (6)

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde 5 kişinin cenazelerine ulaşılırken, kayıp 5 kişi ise aranıyor. Felakette, Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu, Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay, Trabzon Büyükşehir Belediyesi personeli Baki Turhan, DSİ personeli Hasan Çakar ile Mehmet Cevahir hayatını kaybetti.

Felakette, Trabzon Büyükşehir Belediyesi çalışanları Erdoğan Uzun, Ali Kemal Coşkuner ile vatandaşlardan Mahmut Köseoğlu, Halim Köse ve Cengiz Cevahir ise kayıp olarak arandığı belirtildi.

Sel felaketinde Beytullah Bozali, Yusuf Kuloğlu, Havva Memişoğlu ve Kemalettin Aydın da yaralı olarak kurtarıldı. Yaralıların hastanede tedavilerinin sürdüğü ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

2 KİŞİ TOPRAĞA VERİLDİ

Trabzon’un Araklı ilçesinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden Araklı Belediyesi işçisi Ali Abdullah Osmanoğlu ile Çamlıktepe köyü imamı Soner Özbay için Araklı Hacı Hasan Küçük Camii'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, ölenlerin yakınlarının yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Rize Valisi Kemal Çeber, AK Parti Trabzon milletvekilleri Salih Cora, Bahar Ayvazoğlu, CHP Genel Sekreteri Akif Hamza Çebi, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ile çok sayıda kişi katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Ali Abdullah Osmanoğlu'nun cenazesi Çamlıktepe köyünde, Soner Özbay ise Aytaç Mahallesi'nde toprağa verildi.



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