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Araklı'da sağanak heyelan ve taşkına yol açtı; yol kapandı (2)
KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu, Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince...
GENEL 31.08.2019, 14:46
KAPANAN YOL ULAŞIMA AÇILDI
Trabzon'un Araklı ilçesinde etkili sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda Kara Dere'nin taşması sonucu ulaşıma kapanan Araklı Dağbaşı-Bayburt karayolu, Devlet Su İşleri (DSİ), belediye ve karayolları ekiplerince iş makineleriyle yürütülen çalışmaların arından, kontrollü olarak ulaşıma açıldı. İlçede bazı kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için başlatılan çalışmaların ekiplerce sürdüğü belirtildi.
Tolga SAĞLAM/ARAKLI(Trabzon),()-
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