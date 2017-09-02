Arakan'da öldürülenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

Faruk KIYAK-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, Arakan'da katliamlarda hayatını kaybeden Müslümanlar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri, Arakan'daki katiamda Müslümanların öldürülmesine tepki gösterdi. İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılınan cenaze namazına Ak Parti Kocaeli Milletvekilleri Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Cemil Yaman, sendika ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve üyeleri ile vatandaşlar katıldı. Alanda öğle namazını kılanlar daha sonra Arakan'da ölenler için gıyabi cenaze namazı kılarak, dualar etti.

Kocaeli Gönüllü Kültür Teşekkülleri Dönem Başkanı Şahin Yaşlık yaptığı konuşmada, "Myanmar Arakan'da kelimenin tam anlamıyla soykırıma dönüşmüş korkunç bir zulüm, insanlık trajedisi yaşanmaktadır. Evrensel emperyalizmin Myanmarlı Müslümanlara on yıllardır baskı ve şiddet uygulayan Uzakdoğu kolu, evinden, yurdundan sürüp, servetlerini yağma, toprakları talan ettiği insanları, bu kadarla yetinmeyip en acımasız bir şekilde katletmektedir" dedi.



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