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Araçta yüksek sesle müzik dinleyen 5 sürücüye para cezası
NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde, araçlarında yüksek sesli müzik dinledikleri gerekçesiyle 5 sürücüye Kabahatler Kanunu kapsamında 124'er lira para cezası uygulandı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Rıfat Hisarcıklıoglu...
GENEL 06.11.2019, 17:19
NEVŞEHİR’in Ürgüp ilçesinde, araçlarında yüksek sesli müzik dinledikleri gerekçesiyle 5 sürücüye Kabahatler Kanunu kapsamında 124'er lira para cezası uygulandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Rıfat Hisarcıklıoglu Caddesi'nde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 30 araçta bulunan 75 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden bin 453 lira idari para cezası uygulandı. 1 sürücünün de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Kontrollerde, araçlarında yüksek sesli müzik dinledikleri gerekçesiyle 5 araç sürücüsüne de Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan 124'er lira para cezası uygulandı.
Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Rıfat Hisarcıklıoglu Caddesi'nde yapılan asayiş ve trafik uygulamasında 30 araçta bulunan 75 kişi kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 4 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden bin 453 lira idari para cezası uygulandı. 1 sürücünün de ehliyetine alkollü araç kullanmaktan 6 ay süreyle el konuldu. Kontrollerde, araçlarında yüksek sesli müzik dinledikleri gerekçesiyle 5 araç sürücüsüne de Kabahatler Kanunu'na aykırılıktan 124'er lira para cezası uygulandı.
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