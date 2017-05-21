Araçlarının motor kısmına giren kediye sahip çıktılar

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, Sefa ve Hülya Güngör çifti otomobillerinin motor kısmına giren kedinin sesini duyarak aracı durdurdu. Bir kadın kediyi aracın motor kısmından çıkarırken, Güngör çifti kediyi sahiplendi.

İzmit Ömerağa Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde otomobili ile ilerleyen Sefa Güngör, 63 SC 295 plakalı aracının motor kısmından gelen sesi duydu. Aracı park eden Sefa Güngör aracın motorunu kontrol ederken, eşi ise itfaiyeden yardım istedi. Bu sırada bir kadın aracın motor kısmına giren yavru kediyi çıkararak, kediyi sahiplenmeleri için Hülya Güngör'e verdi. Dört buçuk aylık hamile olan Hülya Güngör kediyi kucağına alıp severken, kediyi kurtaran kadın aşı yaptırmaları ve nasıl bakabilecekleri konusunda tavsiyede bulundu.

Güngör çifti kediyi alarak yollarına devam etti.

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