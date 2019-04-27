Aracında ölü bulunan emekli polis toprağa verildi

YALOVA'da aracında tabancayla başından vurulmuş olarak bulunan emekli polis memuru Sabri Ö.’nün (55) cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesinde toprağa verildi.Yalova Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptıktan sonra emekli olan Sabri Ö., önceki gün kentin Güneyköy Mahallesi'nde aracında ölü bulundu. Kendi beylik tabancasından çıkan tek kurşunla yaşamını yitiren Sabri Ö.'nün cenazesi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.İntihar ettiği üzerinde durulan Sabri Ö.'nün cenazesi, yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Sabri Ö.'nün cenazesi, memleketi Bursa'nın İnegöl ilçesine getirildi. Çimen Camii'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Sabri Ö.'nün cenazesi, yakınlarının gözyaşları arasında Hastane Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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