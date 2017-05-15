Aracın motor kısmına giren kediyi itfaiye çıkardı

KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde, Murat Ulutepe'ye ait hafif ticari aracın motor kısmına giren yavru kedi, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu araçtan çıkarıldı.

Körfez Yeni Yalı Mahallesi'nde bir alışveriş merkezinin önündeki otoparka aracını park eden Murat Ulutepe, aracın motor kısmından gelen sesleri duydu. Murat Ulutepe, 41 R 8090 plakalı hafif ticari aracına giren kedinin çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekibi aracın motor kaputunu açarak kediyi çıkarmaya çalıştı. Kedinin çıkması için üzerine şişe ile su döküldü. Kedi pervaneden uzaklaştırılınca araç itfaiyeye çekildi. Araçların bakımlarının yapıldığı kanala çekilen hafif ticari aracın altına giren itfaiyeci, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı. Araçtan çıkan yavru kedi hızla uzaklaştı.



FOTOĞRAFLI