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Aracın çarparak yaraladığı köpeğe platin takıldı
KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kalça kemiği kırılan sokak köpeğine ameliyatla platin takıldı. Emet ilçesinde geçen hafta otomobilin çarparak yaraladığı sokak köpeğinin yardımına çevredeki esnaf ile taksi sürücüsü...
GENEL 22.10.2019, 15:56
KÜTAHYA’nın Emet ilçesinde otomobilin çarpması sonucu kalça kemiği kırılan sokak köpeğine ameliyatla platin takıldı.
Emet ilçesinde geçen hafta otomobilin çarparak yaraladığı sokak köpeğinin yardımına çevredeki esnaf ile taksi sürücüsü yetişti. Duyarlı vatandaşlar yaralı köpeği taksiyle veterinere götürerek ilk tedavilerini yaptırdı. Burada sol ayağı ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen köpek, belediye ekiplerince Bursa’nın İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ameliyat edilen köpeğin kalçasına platin konuldu. Emet Belediyesi Zabıta Amiri Cavit Şenel, aracın çarptığı sokak köpeğini İnegöl’de başarılı bir ameliyatla tedavi edildiğini ifade ederek, yeniden sağlığına kavuşturulduğunu söyledi.
Emet ilçesinde geçen hafta otomobilin çarparak yaraladığı sokak köpeğinin yardımına çevredeki esnaf ile taksi sürücüsü yetişti. Duyarlı vatandaşlar yaralı köpeği taksiyle veterinere götürerek ilk tedavilerini yaptırdı. Burada sol ayağı ve kalça kemiğinde kırık tespit edilen köpek, belediye ekiplerince Bursa’nın İnegöl Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü. Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi’nde ameliyat edilen köpeğin kalçasına platin konuldu. Emet Belediyesi Zabıta Amiri Cavit Şenel, aracın çarptığı sokak köpeğini İnegöl’de başarılı bir ameliyatla tedavi edildiğini ifade ederek, yeniden sağlığına kavuşturulduğunu söyledi.
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