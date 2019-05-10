Araç çarpmasıyla telef olan köpekten sezaryenle yavruları alındı

Davut CAN/İZMİR, () - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, araç çarpması sonucu telef olan gebe köpekten, sezaryenle 9 yavrusu alındı. Operasyonu gerçekleştiren veteriner İdil Karatepe, 9 yavrudan 7'sinin hayatta kalıp, 2'sinin telef olduğunu söyledi.

Yunuslar Anıtı yakınlarında, dün akşam saatlerinde, gebe köpeğe, sürücüsünün ismi ve plakası belirlenemeyen araç çarptı. Köpeği yolda yaralı bulup, alan kişi, Bostanlı semtindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner İdil Karatepe, yavruların hayatta kalabilmesi için yolda telef olan köpeğe acilen sezaryen yapılması kararını verdi. Hızlıca yapılan operasyonda 9 yavru, anne köpeğin karnından alındı. Yavrulardan 2'si telef olurken, hayatta kalan 7'sinin durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yavruların ciğerlerine dolan kanı emerek, alan veteriner Karatepe, "Anne, bize geldiğinde ölüydü ve hemen sezaryen yapmamız gerekiyordu. Acil bir müdahalede bulunduk. Ne yazık ki 2 yavrumuzu kaybettik; ancak diğerlerinin durumu iyi. Tüm sürücülerin trafikte dikkatli olması gerekiyor" dedi.

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