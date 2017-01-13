Arabasını soğuğa karşı paketledi

Oğuzhan SARZEP/SİVAS, () - SİVAS'ta soğuktan korunması amacı ile sahibi tarafından halı, naylon ve karton ile sarılarak paketlenmiş görüntüsü veren otomobil dikkat çekti.

Sivas'ta kar yağışının ardından başlayan soğuk hava dalgası kentteki etkisini sürdürürken, vatandaşları da ilginç yöntemlere itti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 18 dereceye kadar düştüğü kentte, bir kişi Mevlana Mahallesi üzerindeki aracını, halı, naylon ve karton ile kapladı. Paketlenmiş bir otomobil görüntüsü ortaya çıkarken, meraklı bakışların da hedefi oldu.

FOTOĞRAFLI