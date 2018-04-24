Apartmanın 8'inci katından atlayarak intihar etti

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), ()- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanın 8'inci katındaki dairenin penceresinden atlayan Fatma S. (75) , yaşamını yitirdi.

Yıldıztepe Mahallesi'ndeki Belediye Konutları Yıldız Kent Sitesi A-10 Blok'ta, 8'inci katta eşi Ali S. ve kızıyla yaşayan Fatma S., bugün saat 05.30'da evin penceresinden kendini boşluğa bıraktı. Apartman bahçesindeki çimlerin üstüne düşen Fatma S., olay yerinde öldü. Polisin olay yerindeki incelemesi sonrası Fatma S.'nin cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Fatma S.'nin geçen hafta salı günü guatr ameliyatı olduğu ve yakınlarına, "Benim hastalığım bu değil. Nefesim daralıyor, göğsüm sıkışıyor. Apartmandan atacağım kendimi" dediği iddia edildi.



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