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APA 12. Genel Kurulu Antalya'da başladı (3)

ŞENTOP: ABD SENATOSU KARARI KİRLİ BİR SİYASİ OYUNUN PARÇASIDIR TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kundu bölgesinde bir otelde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu, 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı...

GENEL 14.12.2019, 17:58

ŞENTOP: ABD SENATOSU KARARI KİRLİ BİR SİYASİ OYUNUN PARÇASIDIR

TBMM'nin ev sahipliğinde Antalya'nın Kundu bölgesinde bir otelde gerçekleştirilen Asya Parlamenter Asamblesi (APA) 12. Genel Kurulu, 'Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü' temasıyla devam ediyor. Yürütme Kurulu toplantısının ardından genel kurulun açılış konuşmaları gerçekleştirildi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asya kıtasının pek çok sorun ve sınama ile karşı karşıya olduğunu söyledi. Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi Asya'nın bir bölümünün de hala açlık, bulaşıcı hastalık ve doğal afetler gibi birçok zorlukla yüzleşmek zorunda kaldığını dile getiren Şentop, "Kıtamız yeni ekolojik problemlerle karşılaşmaktadır. Öte yandan savaşlar, çatışmalar, vekalet savaşları ve terörizm gibi ağır insani sonuçları olan sorunlarla her gün daha güçlü bir şekilde yüzleşmek zorunda kalıyoruz. Türkiye olarak çevremizdeki dinamikleri, barış, refah ve istikrar doğrultusunda şekillendirmenin gayretindeyiz" dedi.

TERÖR DÜNYANIN BELASIDIR

Suriye'de iç savaşın sona ermesi ve istikrarın sağlanması için Türkiye'nin elinden gelen en üst gayreti gösterdiğini belirten Şentop, şöyle dedi:

"3, 6 milyona yakın Suriyeli'yi şu anda ülkemizde misafir ediyoruz. Suriye'nin geleceğini tehdit eden DEAŞ ve PKK, YPG terör örgütleriyle mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, terör örgütlerinden temizlemiş olduğumuz bölgelere Suriyeli kardeşlerimizi en güvenli ve en sağlıklı yoldan vatanlarına dönme yolunda ortaya koyduğumuz çabalar nihayetinde meyvelerini verecektir. Bugün, terörizm coğrafya ayırt etmeksizin tüm dünyanın ortak belasıdır. Bunun acı örneklerini burada bulunan birçok ülke yakinen yaşadı. Bu gerçeğin bilinciyle, uluslararası terörizmle mücadelede en ön safta yer alıyoruz. Terörizm, yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı gibi dünya barışını ve insanların huzurunu tehdit eden hastalıklı anlayışlarla mücadelede, uluslararası toplumu harekete geçirmek için somut adımlar atıyoruz."

İŞE YARAYAN-YARAMAYAN TERÖRİST AYRIMI

Terörizmle mücadelede ancak ve ancak samimi ve kapsamlı bir yaklaşımla başarılı olabileceğine vurgu yapan Mustafa Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı anda birçok terör örgütüyle mücadele eden ve hiçbirine göz açtırmayan bir ülke olarak sizlerle tecrübelerimizi paylaşmak, güçlü iş birlikleri kurmak istiyoruz. 2016 yılında ülkemizde darbe teşebbüsünde bulunan FETÖ/PDY'nin birçoğunuzun ülkesinde eğitim, STK ve benzeri kisveler altında faaliyette bulunduğunu biliyoruz. Bu örgütün Türkiye için olduğu kadar ülkeleriniz için de tehdit olduğunu özellikle hatırlatmak istiyorum. Hiç bir terör örgütü birbirinden farklı değildir. DEAŞ neyse FETÖ ve PKK/PYD/YPG de odur. Hepsi insanları insan gibi yaşamaktan alıkoyacak aynı onursuz ve lanetli amaçların peşinde koşmaktadır. Bu noktada, 'İşe yarayan-yaramayan terörist' ayrımını asla kabul etmiyoruz. Tüm dostlarımızın da bu gerçeğin bilincinde hareket etmesini istiyoruz. DEAŞ söz konusu olduğunda yükselen seslerin, PKK, FETÖ ve diğerleri için de yükselmesi gerektiğine inanıyoruz."

İŞGAL, ZULÜM VE ADALETSİZLİĞİN FİLİSTİN'İN KADERİ DEĞİL

Asya'nın bir diğer kanayan yarası olan Filistin meselesinde de aktif bir tutum sergilenmediğini kaydeden Şentop, işgal, zulüm ve adaletsizliğin Filistin'in kaderi olmadığına dikkat çekti. Mustafa Şentop, "Dünyada haksızlığa uğramış milletlerin daima yanında olmayı insanlık onurunun bir gereği olarak görüyoruz. Tüm ülkeleri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne saygı göstermeye davet ediyoruz. Afganistan'da barışın tesisi ve şiddetin sona ermesi için yürütülen çabalara her zaman olduğu gibi bundan sonra da destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

BM MİSYONUNU YERİNE GETİRMİYOR

Uluslararası örgütlerin bir kısmının özellikle de BM'nin kuruluş amaçlarında öngörülen misyonu yerine getirmekten çok uzak olduğunu ifade eden Şentop, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bu durumu, 'Dünya Beşten Büyüktür' itirazıyla ifade etmiş ve bu itiraz, haklı bir yankı uyandırmıştır. Tam bu noktada, uluslararası zeminlerin ve örgütlerin yeniden gözden geçirilmesi zaruretini bir kez daha dikkatlerinize sunmak istiyorum" dedi.

ABD SENATOSUNUN SÖZDE ERMENİ SOYKIRIMI TASARISI

TBMM Başkanı Şentop, ABD Senatosu'nun sözde Ermeni soykırımına yönelik kararını da eleştirdi. Şentop, "ABD Senatosu'nun tarihi gerçekleri saptırmak suretiyle, uluslararası hukuku yok sayarak, sözde Ermeni iddiaları konusunda kabul ettiği kararı, Asya Parlamenterler Asamblesi'nde siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda, Türkiye olarak reddettiğimizi ifade etmek istiyorum. Hukuki hiçbir değeri bulunmayan ve müteakip seçim dönemi sonrasında oluşacak Senato'yu bağlamayacak bu karar, açıktır ki kirli bir siyasi oyunun parçasıdır. Bu, keyfi ve gündelik politikanın basit çıkarları temelinde tarihi okumaktan ibaret değersiz bir tavırdır" diye konuştu.

 

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