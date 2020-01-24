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AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor'dan basın toplantısı

GENEL 24.01.2020, 16:52
AP Türkiye Raportörü Sanchez Amor'dan basın toplantısı


 
Müge YARIMBATMAN - Mertcan ÖZTÜRK / İSTANBUL, ()  AVRUPA Parlamentosu (AP)'nun yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, "Bizler Avrupa Birliği olarak Türkiye-AB ilişkilerinde şu anki formatta ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız" dedi.
AP yeni Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, yayınlanacak Türkiye raporu öncesinde bu hafta başında Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Amor, bugün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'yla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.   

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNİ ŞU ANKİ FORMATTA SÜRDÜRMEYE KARARLIYIZ"
Sanchez Amor, "Bizler Avrupa Birliği olarak Türkiye-AB ilişkilerinde şu anki formatta ilişkilerimizi sürdürmeye kararlıyız.  Türkiye, Avrupa Birliği'ne aday bir ülke, süreç başladığından beri hep bu şekilde olmuştu zaten. Bizler de Avrupa Birliği olarak ilişkileri bu formatta sürdürmek için elimizden gelen çabayı göstermek istiyoruz. Gerek siyasi parti liderleriyle, gerekse milletvekilleriyle yaptığım bütün görüşmelerde de iki taraf arasında ilişkileri yakın tutmanın öneminin altını çizdim. Bunun için iki tarafında yapması gereken şeyler var. Bu konuda son derece açık ve dürüst olmamız gerektiğini de düşünüyorum. Çünkü halihazırda her iki taraf için de bir güven eksikliğinden söz edebiliriz. Şu anda Türkiye- AB ilişkileri arasında çıktığımız bu yolda belki en iyi durumda olduğumuzu da söyleyemeyiz, ancak ikili ilişkiler çerçevesinde elimizden gelenin en iyisini yaparak bütün alanlardaki iş birliğimizi sürdürmeliyiz ve pekiştirmeliyiz" dedi.

"TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİNDE YEREL YÖNETİMLERİN VE BELEDİYE BAŞKANLARININ ROLÜ ÖNEMLİ"
Nacho Sanchez Amor, "Bu ziyaretimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu ve Gaziantep Belediye Başkanı Sayın Fatma Şahin'le de görüştüm. Türkiye-AB ilişkilerinde özellikle yerel yönetimlerin ve belediye başkanlarının önemli bir rol oynayabileceği kanaatindeyim. AB -Türkiye Karma Parlamento Komisyonu'nun üyeleri, AB kurumlarında ve AB içerindeki farklı siyasi partilerle Türkiye içerisindeki farklı siyasi partiler arasında daha sık temaslar olmasının bu sürece destek vereceğini düşünüyorum" 
  
"BU KADAR ÇOK SAYIDA MÜLTECİYE EV SAHİPLİĞİ YAPMAK İNANILMAZ CÖMERTÇE BİR DAVRANIŞ"
Gaziantep'teki Suriyeli mültecilere destek veren bazı kuruluşları ziyaret eden Nacho Sanchez Amor, "Özellikle Gaziantep ziyaretimde Suriyeli bir aileyle bir araya gelme fırsatım oldu, sivil toplum kuruluşlarıyla görüşme ve bu ilde özellikle göçmenlerin entegrasyonu konusunda gerçekten çok yoğun emekler harcayan yerel yönetimlerle ve ilgili kurumlarla bir araya geldim. Bu kadar çok sayıda mülteciye ev sahipliği yapmak gerçekten inanılmaz cömertçe bir davranış. Bunun özellikle iş gücü piyasasında yarattığı baskılara rağmen; sosyal alanda, sağlık alanında, ulaşım alanında göçmenlere yapılan bütün yardımlardan övgüyle bahsetmemiz lazım. Türkiye bunları çok başarılı bir şekilde yerine getirdi. Bu süreçte Avrupa Birliği'nden de destek aldı ve hala bu konuda desteğe ihtiyaç var" şekilde konuştu. 

(FOTOĞRAF)

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