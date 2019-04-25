Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (2)

LONE PİNE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ

Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri Anzak Koyu’ndaki Şafak Ayini'nin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda devam etti. Törene, Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes Brown, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Başkan Yardımcısı Jennifer Anderson ile çok sayıda Avustralyalı katıldı.

Tören kıtasının alana gelmesinin ardından konuşan Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes Brown, "Yalnız Çam Muharebesi, 1915 Ağustos'unun başlarında sadece birkaç gün sürdü. Bir saptırma saldırısı olan Yalnız Çam, Müttefik güçlerinin Mayıs’tan bu yana savaşta yaşadıkları çıkmazı kırmayı planlayan geniş bir saldırı planının bir parçasıydı. Savaş için hazırlıklar çok öncesinden başlamıştı. Yalnız Çam acımasız bir savaş alanıydı. Bugün ise bir mezarlık, yas ve anma yeri. Bu Yarımada’da binlerce kişiye ebedi huzur yeri olan birçok yerden bir tanesi. Mezarlıklarında huzurla yatanların önemi göz ardı edilmemelidir. Avustralya'daki arşivler, askerler tarafından hayatlarını kaybeden yoldaşlarının ailelerine yazdıkları mektuplarla doludur, sık sık sevdiklerine, onların acı çekmediğini ve son dinlenme yerlerinin huzurlu olduğunu anlatan mektuplar. Birinci Dünya Savaşı'nda 61 binden fazla Avustralyalı hayatını kaybetti, 8 bin 700'den fazlası da Gelibolu Yarımadası'nda. Avustralya aileleri kederlerinde yalnız değildi. Burada mezarlarını ziyaret etmek ve saygılarımızı sunmak bir ayrıcalık. Bunu yaparak, ailelerinin çoğunun asla çıkamadığı bir yolculuğa çıktık. Yaptıkları bu fedakarlık için, biz de en azından bunu yapacağız. Unutmayalım” dedi.

Konuşmaların ardından anıta savaşa katılan ülkelerin çelenkleri konuldu. Türkiye ve Avustralya milli marşları çalınarak, ülke bayrakları göndere çekildi. Savaşta hayatını kaybeden askerler için dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

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