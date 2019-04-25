Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi olup ifade verdi
CHP'li vekiller, saldırıyla ilgili şikayetçi...
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Hindistan'da 6.1 büyüklüğünde deprem
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Kılıçdaroğlu, YSK'nın KHK kararını değerlendirdi
Bahçeli'den, TBMM töreninde çarpıcı açıklamalar
Bahçeli, Kılıçdaroğlu'na baldırıyla ilgili konuştu

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (2)

LONE PİNE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri Anzak Koyu’ndaki Şafak Ayini'nin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda devam etti. Törene, Avustralya’nın...

Anzaklar, Şafak Ayini’nde atalarını andı (2)

LONE PİNE ANITI'NDA ANMA TÖRENİ
Çanakkale’de, Anzak Çıkarması’nın 104’üncü yıl dönümü anma törenleri Anzak Koyu’ndaki Şafak Ayini'nin ardından Avustralyalıların Lone Pine (Yalnız Çam) Anıtı’nda devam etti. Törene, Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes Brown, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard, Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Çanakkale Vali Yardımcısı Celil Ateşoğlu, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı ve Misyon Başkan Yardımcısı Jennifer Anderson ile çok sayıda Avustralyalı katıldı.
Tören kıtasının alana gelmesinin ardından konuşan Avustralya’nın Türkiye Büyükelçisi Marc İnnes Brown, "Yalnız Çam Muharebesi, 1915 Ağustos'unun başlarında sadece birkaç gün sürdü. Bir saptırma saldırısı olan Yalnız Çam, Müttefik güçlerinin Mayıs’tan bu yana savaşta yaşadıkları çıkmazı kırmayı planlayan geniş bir saldırı planının bir parçasıydı. Savaş için hazırlıklar çok öncesinden başlamıştı. Yalnız Çam acımasız bir savaş alanıydı. Bugün ise bir mezarlık, yas ve anma yeri. Bu Yarımada’da binlerce kişiye ebedi huzur yeri olan birçok yerden bir tanesi. Mezarlıklarında huzurla yatanların önemi göz ardı edilmemelidir. Avustralya'daki arşivler, askerler tarafından hayatlarını kaybeden yoldaşlarının ailelerine yazdıkları mektuplarla doludur, sık sık sevdiklerine, onların acı çekmediğini ve son dinlenme yerlerinin huzurlu olduğunu anlatan mektuplar. Birinci Dünya Savaşı'nda 61 binden fazla Avustralyalı hayatını kaybetti, 8 bin 700'den fazlası da Gelibolu Yarımadası'nda. Avustralya aileleri kederlerinde yalnız değildi. Burada mezarlarını ziyaret etmek ve saygılarımızı sunmak bir ayrıcalık. Bunu yaparak, ailelerinin çoğunun asla çıkamadığı bir yolculuğa çıktık. Yaptıkları bu fedakarlık için, biz de en azından bunu yapacağız. Unutmayalım” dedi.
Konuşmaların ardından anıta savaşa katılan ülkelerin çelenkleri konuldu. Türkiye ve Avustralya milli marşları çalınarak, ülke bayrakları göndere çekildi. Savaşta hayatını kaybeden askerler için dua edilmesinin ardından tören sona erdi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328