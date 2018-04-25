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Anzaklar, 'Şafak Ayini’nde atalarını andı (2)

AVUSTRALYA’NIN LONE PİNE ANITI’NDA ANMA TÖRENİ Çanakkale’de, Anzak çıkarmasının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sabaha karşı Anzak Koyu’nda düzenlenen 'Şafak Ayini'nin ardından Avustralya'nın Lone Pine (Tek Çam) Anıtı’nda...

Anzaklar, 'Şafak Ayini’nde atalarını andı (2)

AVUSTRALYA’NIN LONE PİNE ANITI’NDA ANMA TÖRENİ
Çanakkale’de, Anzak çıkarmasının 103’üncü yıl dönümü dolayısıyla sabaha karşı Anzak Koyu’nda düzenlenen 'Şafak Ayini'nin ardından Avustralya'nın Lone Pine (Tek Çam) Anıtı’nda tören yapıldı.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni Çanakkale Valisi Orhan Tavlı’nın temsil ettiği törene, Yeni Zelanda Genel Valisi Patsy Reddy, İngiltere'nin Avrupa ve ABD'den Sorumlu Bakanı Alan Duncan, Avustralya İçişleri, Göçmenlik ve Sınır Muhafaza Bakanı Peter Dutton, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Türk ve yabancı konuklar ile Avustralyalılar katıldı.
Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yetkililerin anıtı ve mezarları ziyaret etmesiyle başlayan törende, Avustralya İçişleri Bakanı Peter Dutton, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Savaşta hayatını kaybedenler için dua edildi. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından Türkiye ve Avustralya milli marşları eşliğinde bayraklar göndere çekildi.
Tören sonunda anıta, savaşa katılan ülkelerin temsilcileri çelenk bıraktı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Vali Orhan Tavlı çelenk koydu.

Burak GEZEN- Fatih Emrah ERDOĞAN/ÇANAKKALE, ()

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