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Antrenör maç öncesi evlenme teklif etti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de oynanan U17 müsabakası öncesi Kayseri Şekerspor altyapı antrenörlerinden Özhan Özer, kız arkadaşı Esra Yamaner’e evlenme teklifi etti. Sümer 2 No'lu Sahada Kayseri Şekerspor ile Kayseri Demirspor...

Antrenör maç öncesi evlenme teklif etti

İlyas KAPLAN/KAYSERİ, () - KAYSERİ’de oynanan U17 müsabakası öncesi Kayseri Şekerspor altyapı antrenörlerinden Özhan Özer, kız arkadaşı Esra Yamaner’e evlenme teklifi etti.
Sümer 2 No'lu Sahada Kayseri Şekerspor ile Kayseri Demirspor arasında oynanacak U17 play–off maçı öncesi pankart ve kalpli balon hazırlayan Kayseri Şekerspor alt yapı antrenörlerinden Özhan Özer evlenme teklifinde bulundu. Takım antrenörleri ve sporcular, saha kapısı önünde, üzerinde "Benimle Evlenir misin?" yazılı pankart ve kalpli balonlar hazırladı. Özhan Özer, karşılaşma öncesi "İmza atmam gerekiyor" diyerek, kız arkadaşı Esra Yamaner'i stada getirdiği sırada futbolcular ve diğer antrenörler, pankartı açarak ellerindeki kalpli balonlarla birlikte, ünlü 'Samanyolu' şarkısını söyledi. Özer de pankart önünde Yamaner'e evlenme teklif etti.
Özer, "Herkesin bir hayali vardır, benim hayalim de seninle evlenmek" diyerek cebinden çıkardığı tek taş yüzüğü genç kızın parmağına taktı.
Esra Yamaner’in teklifi kabul etmesinden sonra çevredekiler çifti alkışladı. Yapılan organizasyon sonrası çevredekiler genç çifti, tebrik ederken daha sonra karşılaşma başladı.

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