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Antrenman öncesi kitap okudular

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - ALTINORDU Muğla Futbol Okulu sporcuları, farkındalık oluşturmak için antrenmandan önce halı sahanın ortasında 10 dakika kitap okudu. Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 5 ay önce kurulan Altınordu Futbol Okulu'nun...

Antrenman öncesi kitap okudular

Cavit AKGÜN/MUĞLA, () - ALTINORDU Muğla Futbol Okulu sporcuları, farkındalık oluşturmak için antrenmandan önce halı sahanın ortasında 10 dakika kitap okudu.
Muğla'nın merkez ilçesi Menteşe'de, 5 ay önce kurulan Altınordu Futbol Okulu'nun antrenörü Erdinç Esen, sporculara kitap okuma sevgisini aşılamak için örnek çalışmaya imza attı. Esen, velileri 1 gün önceden arayarak, antrenmana çocuklarını kitapla getirmelerini istedi. Muslihittin Mahallesi'ndeki halı sahada bir araya gelen 5- 10 yaşlarındaki 35 sporcu, antrenman öncesi 10 dakika kitap okudu. Etkinlik hakkında bilgi veren antrenör Esen, "Amacımız bize emanet edilen çocuklarımızın iyi birey olmalarını sağlamak. Daha farklı sosyal sorumluluk projelerine imza atacağız" dedi.

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