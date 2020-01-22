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Antika tutkunları müzayedede buluştu

GENEL 22.01.2020, 08:06
Antika tutkunları müzayedede buluştu
ANTALYA'da yaşayan antika eşya tutkunları, haftanın belirli günlerinde düzenlenen müzayede etkinliklerinde buluşuyor. 1700'lü yıllardan 1900'lü yıllara kadar farklı amaçlar için üretilmiş antika eşyaları satan ve alan antika tutkunları, antika kültürünün bir yaşam tarzı olduğunu belirtiyor.
Antalya'da Dönerciler Çarşısı olarak bilinen bölgenin arkasındaki antika müzayede salonunda buluşan antika tutkunları, farklı yıllara ait objeler için ihaleye giriyor. Antalya Geridönüşümcüler Derneği Başkanı Kemal Şentürk tarafından işletilen müzayede salonunda, 1700'lü yıllardan günümüze kadar farklı amaçlar için üretilmiş antika eşyalar bulunuyor. Türkiye'nin farklı şehirlerini gezerek objeleri topladığını belirten Şentürk, son gezisinde 1000 kilometre yol kat ettiğini anlattı.
Müzayede salonunda ihaleye çıkan antika eşyaları karma antika eşyalar olarak adlandıran Şentürk, salonu antika severlerin buluştuğu bir nokta haline getirdiğini belirtti. Şentürk, geçtiğimiz günlerde Aydın'da bulup aldığı 1900'lü yılların başında üretilen ve üzerinde orjinal 'Micky Mouse' çizgi filminin film şeridinin bulunduğu film makinesini de satışa çıkardığını söyledi. İhaleyi 5 TL'den açan Şentürk, film makinesini bin 350 TL'den sattı. Antika müzayedelerini takip edenlerin objenin ayrıntılarıyla ilgilendiğini kaydeden Şentürk, "Bizim için objenin üzerindeki desenlerin ayrıntısından, çalışır durumda olmasına kadar her ayrıntı önemli. Özellikle çalışıyor olmaları da öncelikli. 200 yıl önce yapılmış bir taş plakın sahibine verdiği mutluluğun tarifi yok" dedi.
İhalelerin 5 TL'den açıldığını, alıcıların bütçesine göre fiyatın yükseldiğini hatırlatan Şentürk, "Ben bu işe 30 yılımı verdim. Çok defalar zarar ettiğim objeler oldu. Bu bir tutku. Yüzlerce farklı antika eşya buraya geliyor. Kimisi evinde dedesinin hatırasını burada takas ediyor, kimisi elindeki eşyayı satıyor" diye konuştu.
Film makinesini açılan ihalede bin 350 TL'den alan antika tutkunu Emrah Kaplan ise "İhalalerde takip ettiğim ve hoşuma giden eşyaları alarak evimde dekor olarak kullanıyorum. Çok sıkı müzayede takipçisiyim. Evim Osmanlı kılıçları kamaları ve giysileriyle süslü" dedi.

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