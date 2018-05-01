Antik kentte 1 Mayıs'ı kutladılar

ANTALYA, () - ANTALYA'da, Perge Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları ve restorasyon çalışmalarını yürüten işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı'nı çalışma alanında pasta keserek kutladı.

Aksu ilçesindeki Perge Antik Kenti'ndeki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Bayramı kutlamalarına Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar, Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram, kurum çalışanları ile alanda çalışan işçiler katıldı. Perge Antik Kenti'nin hemen girişinde restorasyonu süren Helenistik kulelerin önünde toplanan işçiler, '1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramımız Kutlu Olsun- Kültür ve Turizm Bakanlığı' yazan pastayı kesti. Kültür ve Turizm İl Müdürü İbrahim Acar ile Antalya Rölöve ve Anıtlar Müdürü Cemil Karabayram pastayı işçilere elleriyle ikram etti.



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