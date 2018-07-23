Antibiyotik sonrası yaşamını yitiren sürücü toprağa verildi

İZMİR'de, rahatsızlığı nedeniyle aldığı antibiyotik ilacının yan etkisi sonucu yaşamını yitirdiği belirtilen, Narlıdere Belediye Başkanı Abdül Batur'un yeğeni ve şoförü Murat Aras (29), toprağa verildi.

Narlıdere Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur'un yeğeni olan, aynı zamanda şoförlüğünü de yapan Murat Aras, yakınlarının verdiği bilgiye göre, soğuk algınlığı rahatsızlığı nedeniyle doktora gitti. Aras, verilen antibiyotikten sonra fenalaştı. Geçen 17 Temmuz'da önce Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alınan, ardından da Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Murat Aras, burada yapılan müdahalelere rağmen dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Doktorların yakınlarına verdiği bilgiye göre, Murat Aras, antibiyotiğin milyonda bir görülen yan etkisi nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir aylık evli olan Murat Aras için Narlıdere Merkez Camisi'nde bugün öğle, cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Narlıdere Belediye Başkanı Batur, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, belediye başkanları, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu ve çok sayıda vatandaş katıldı. Murat Aras'ın eşi Zeynep Aras, taziyeleri kabul etti. Zeynep Aras, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Murat Aras, kılınan cenaze namazının ardından, ailesinin ve sevenlerinin gözyaşları arasında, Narlıdere Yukarıköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.



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