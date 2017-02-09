ANTDOB Başkemancısı Zeynep Işık kansere yenik düştü

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, ()– ANTALYA Devlet Opera ve Balesi (ANTDOB) Başkemancısı 48 yaşındaki Nedime Zeynep Işık, akciğer kanserine yenik düştü. Evli ve 2 çocuk sahibi sanatçı, son yolculuğuna sevdiği sahneden uğurlanacak.

ANTDOB Orkestrası Başkemancısı Nedime Zeynep Işık, bir süredir akciğer kanseri nedeniyle hastanede tedavi altına alındı. Sanatçı ışık, bugün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Sanatçının ani ölümü sevenleri ve yakınları başta olmak üzere sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

SANATÇI AİLEDEN GELİYORDU

Evli, 10 ve 19 yaşlarında iki çocuk annesi Işık, sanatçı bir aileden geliyordu. 1989 yılında Ankara Devlet Konservatuarı’nı birincilikle tamamlayan Işık, aynı yıl içerisinde Milano’daki Conservatorio Giuseppe Verdi’den de başarıyla diploma aldı. Yaşamına çok sayıda başarı sığdıran Işık, dünyaca tanınan şeflerin orkestrasında da başkemancı olarak sanat icra etti. Ayrıca Işık, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) ilk başkemancısı Sedat Ediz’in torunu, CSO emekli piyanisti Ayşe Ediz’in kızı ve ANTDOB Orkestrası kemancılarından Elvan Şekercioğlu ile Orkestra Akademik Başkent çello solisti Ediz Şekercioğlu’nun ablasıydı.

SON YOLCULUĞUNA SAHNEDEN UĞURLANACAK

11 Şubat Cumartesi günü Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde düzenlenecek tören ile sanatçı son yolculuğuna çok sevdiği sahneden uğurlanacak. Işık, öğle vakti Altınkum Hacı Sırrı Kırımlıoğlu Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Hisarçandır Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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