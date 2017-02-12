Antalyaspor başkanı ve yöneticilerine saldırı (2)

MAÇ SONRASI OLAYLAR ÇIKTI

Atiker Konyaspor- Antalyaspor'un 1-1 berabere kaldığı maç sonrası da gerginlik yaşandı. Maçın ardından Atiker Konyaspor taraftarı stat önünde Antalyasporlu taraftarın stattan çıkmasını bekledi. Uyarılara karşın kalabalık dağılmayınca, polis müdahale etti. TOMA'larla tazyikli su ve gaz bombasıyla müdahale eden polise, taraftarlar da taş, kartopu ve şişe fırlattı. Müdahalenin ardından taraftar grubu dağıldı.

Güvenlik gerekçesiyle yaklaşık 1.5 saat statta bekleyen Antalyaspor taraftarı, 55 otobüsle TOMA ve polis ekipleri eşliğinde yola çıktı. Ancak Konyaspor taraftarları, yer yer ara sokaklardan otobüslere taşlı saldırıda bulundu. Otobüslerden inen Antalyaspor taraftarı da çevreyolu kenarındaki evlerin camlarını taşladı. Polis, her iki taraftar grubuna da müdahale etti. Polis ekipleri, Antalyaspor taraftarını taşıyan otobüslere, Konya-Antalya karayolunun 20'inci kilometresine kadar eşlik etti.

ANTALYASPOR BAŞKANI'NA SALDIRI İDDİASINA AÇIKLAMA

Bu arada, Konyaspor Basın Sözcüsü Erhan Gökmen, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yöneticilere saldırı iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Gökmen, başkan Öztürk ve yöneticilerin etrafı camla çevrili locada misafir edildiklerini belirterek, ''Biz herhangi bir saldırı görmedik. Ancak saldırı yönündeki iddialar üzerine Ali Şafak ile görüştük. Ali Şafak Bey, saldırının olmadığını, locanın önündeki taraftar grubuyla sözlü tartışmanın yaşandığını, olumsuz bir konunun olmadığını söyledi'' dedi.

İsmail AKKAYA/KONYA, ()

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