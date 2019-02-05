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Antalya’nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi

ANTALYA’nın 5 ilçesinde yarın beklenen fırtına ve hortum riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Antalya’nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi
ANTALYA’nın 5 ilçesinde yarın beklenen fırtına ve hortum riski nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Antalya Valiliği bu 5 ilçede yarın beklenen meteorolojik durumu dikkate alarak tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.

Antalya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

“Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği; 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.1019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir.”

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