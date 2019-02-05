Antalya’nın 5 ilçesinde okullar tatil edildi

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Antalya Valiliği bu 5 ilçede yarın beklenen meteorolojik durumu dikkate alarak tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.
Antalya Valiliği’nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
“Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğümüzün uyarısı gereği; 5 ilçemizde (Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş) fırtınanın hızının 100 km/sa geçeceği ve hortum riski oluşturacağı değerlendirildiğinden Valiliğimizce 06.02.1019 Çarşamba günü tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitime bir gün ara verilmiştir.”
Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü’nün tahminlerine göre Antalya’nın Kemer, Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde fırtına ve hortum riski uyarısında bulunuldu. Antalya Valiliği bu 5 ilçede yarın beklenen meteorolojik durumu dikkate alarak tüm resmi ve özel okullarda eğitime bir gün ara verilmesini kararlaştırdı.