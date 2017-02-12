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Antalyalılar güneşli havanın tadını çıkardı

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ÜLKENİN büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneş sıcak yüzünü gösterdi. Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte güneşi görenler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı....

Antalyalılar güneşli havanın tadını çıkardı

Süleyman EKİN / ANTALYA, () - ÜLKENİN büyük bölümünde soğuk hava etkili olurken, turizm kenti Antalya'da güneş sıcak yüzünü gösterdi.
Hava sıcaklığının 18 dereceyi bulduğu kentte güneşi görenler soluğu Konyaaltı sahilinde aldı. Bazı kişiler sahil bandında yürüyüş yaparken, bazıları da kafelerde kahvelerini yudumlayarak güzel havanın keyfini çıkardı.
Günü hayvanları ile birlikte geçirmek isteyenler de tercihini park ve sahilden yana kullandı. Amatör balıkçılar da güneşli havada oltalarını Akdeniz'in mavi sularına attı. 18 dereceyi bulan deniz suyu sıcaklığını fırsat bilen bazı kişiler ise yüzmeyi tercih etti.
Meteoroloji yetkilileri, güneşin önümüzdeki hafta içerisinde de yüzünü göstereceğini söyledi.
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