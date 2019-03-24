Antalyalı Yörüklerden CHP ve İYİ Parti'ye 'HDP' tepkisi

ANTALYA Yörük Gençliği platformu düzenlediği yürüyüşle CHP ve İYİ Parti'ye tepki gösterdi. Grup adına konuşan Burak Yasin Adıgüzel, CHP'nin Atatürk devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip HDP ile yapmış olduğu ittifaktan rahatsız olduklarını belirterek, "Milliyetçilikten dem vurup bölücü terör örgütü sempatizanlarının meclis listelerinde yer almasına ses çıkarmayan İYİ Parti'nin de bu kervana katılması endişelerimizi artırmıştır" dedi.Muratpaşa Camii önünde toplanan Antalya Yörük Gençliği platformu üyeleri, 'Kapalı Yol' olarak bilinen Kazım Özalp Caddesi üzerinden Kalekapısı Attalos Heykeli'ne yürüdü. Grup, burada basın açıklaması yaptı. Antalya Yörük Gençliği adına konuşan Burak Yasin Adıgüzel, CHP'nin Atatürk devrimlerini hiçe sayarak bölücü ideolojiye sahip bir partiyle yapmış olduğu ittifaktan rahatsız olduklarını söyledi. Adıgüzel, şöyle konuştu:"CHP'nin arka bahçesi durumuna gelen ve milliyetçilikten dem vurup bölücü terör örgütü sempatizanlarının meclis listelerinde yer almasına ses çıkarmayan İYİ Parti'nin de bu kervana katılması endişelerimizi artırmıştır. Bugün Antalya'da biz Yörükler için içler acısı durum şudur; Antalya Yörük obaları içerisinde önemli bir yer tutan Karakoyunlu Yörüklerinden olan CHP Antalya İl Başkanı Ahmet Kumbul, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kol kola gelmiş, 'İşgalci T.C. Kürdistan'dan defol' sloganları atan bu teröristlerin palazlanmasını sağlamıştır. Terör mücadelesinde son noktaya gelindiği bu aşamada HDP-PKK ile yapılan bu iş birliği büyük bir gaflet ve hatta ihanettir."'TÜM YÖRÜKLER ÇAĞRIMIZA KULAK VERMELİ'Şer odaklarıyla yapılan kirli pazarlıklara son verilip Yörüklerin şanına göre bir duruş sergilenmesi gerektiğini belirten Burak Yasin Adıgüzel, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki; 'Arkadaşlar, gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.' Biz bu çoban ateşini şimdi burada yakıyoruz. Antalya'da yaşayan tüm Yörük derneklerinin ve Yörüklerin bu çağrımıza kulak vermesini bekliyoruz" dedi.ÖCALAN SEMPATİZANI İKİ ADAYYerel seçimde CHP'nin Antalya'daki adayları arasında, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük talep eden BDP Antalya eski İl Başkanı Abdülbaki Karaağaç'tan sonra HDP kontenjanından bir kişinin daha Kepez ilçesi belediye meclis üyesi adayları arasında olduğu ortaya çıkmıştı. HDP'nin ittifak kurduğu Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku içinde yer alan Sosyalist Yeniden Kurtuluş Partisi (SYKP) üyesi Mustafa İlhan, CHP Kepez meclis üyeliği için CHP listesinde 11'inci sıradan aday gösterildi. İlhan'ın HDP'nin kentte düzenlediği eylemlerde aktif olarak yer aldığı, sosyal medya paylaşımlarında HDP mitinglerine ve Öcalan fotoğraflarına yer verdiği görüldü.

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