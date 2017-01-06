Antalyalı yılbaşı talihlisi ikramiyesini henüz almadı

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - MİLLİ Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletin talihlilerinden İstanbul'daki üçü, paylarına düşen 15'er milyon lirayı aldı. Antalya'daki talihli ise henüz ikramiyesini almadı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü yetkilileri, 60 milyon TL büyük ikramiyeyi İstanbul'dan kazanan ve her biri 15 milyon TL'nin sahibi olan üç kişinin parasını aldığını söyledi. Yetkililer, ikramiyenin hangi ilçeden, kime çıktığı yönünde bilgi veremeyeceklerini ifade etti.

Milli Piyango'nun Yılbaşı Özel Çekilişi'nde büyük ikramiyenin isabet ettiği 2796288 numaralı çeyrek biletlerden birini Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde satan Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar, Antalya talihlisi hakkında kendisine henüz bilgi gelmediğini söyledi. Yalçın Sayar, çekilişin üzerinden 6 gün geçmesine rağmen İstanbul'dan bilet alan 3 talihlinin ikramiyelerini aldığını, Antalya'daki talihlinin ise henüz almadığını belirtti.

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