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Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (2)

OY VEREN SAHİLE KOŞTU Antalya'da, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle sabah boş olan Lara halk plajı, saat 12.00'den sonra dolmaya başladı. İlerleyen saatlerde ise sahilde neredeyse güneşlenecek yer kalmadı. Sahilin yanı...

Antalyalı oy kullanıp sahile gitti (2)

OY VEREN SAHİLE KOŞTU
Antalya'da, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimi nedeniyle sabah boş olan Lara halk plajı, saat 12.00'den sonra dolmaya başladı. İlerleyen saatlerde ise sahilde neredeyse güneşlenecek yer kalmadı. Sahilin yanı sıra mesire alanları da piknikçilerin uğrak yeri oldu. Mangallar yakılırken, tahta masalar yiyeceklerle donatıldı. 
Ailesiyle piknik yapan Nazif Zengin, "Sabah oyumuzu kullandık, çocuklarımızı alıp, piknik yapmak istedik. Seçim memlekete hayırlı olsun" dedi.
Sahilde denize girmeyi tercih eden Kamile Murtay ise oy kullandıktan sonra temiz hava almak istediklerini belirterek, "Oyumuzu kullandığımız için kendimizi huzurlu hissediyoruz. Hakkımızda hayırlı olan Allah nasip ettin" diye konuştu.
'TATİLİ OYA TERCİH ETTİK'
Hülya Yavuz da Gaziantep'ten Antalya'ya tatil için gelmeleri nedeniyle oy kullanamadığını belirterek, "Tatili oya tercih ettik. Normalde de eşim oy kullanır, ben kullanmıyorum" dedi.
Yine Gaziantep'ten Antalya'ya tatile gelen üniversiteli gençler de daha önce plan yaptıkları için oy kullanamadıklarını söyledi.

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, ()

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