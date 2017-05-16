ANTALYA, () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 madencinin mahsur kaldığı belirtilen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Antalya’da maden ocağında göçük (1)
ANTALYA, () – ANTALYA’nın Kemer İlçesi Ovacık Mahallesi’ndeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 madencinin mahsur kaldığı belirtilen olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
16 Mayıs 2017 Salı 21:51
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