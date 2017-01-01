Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ortaköy'de silahlı saldırı .. 3G CANLI YAYIN
Ortaköy'de silahlı saldırı .. 3G...
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
Milli Piyango Yılbaşı çekilişi kazanan...
FLAŞ... İşte 60 milyon liranın sahipleri...
İşta kazanan biletler...
Trafik cezaları arttı; 0.50 promil 876 lira oldu
Trafik cesaları arttı... İşte yeni...

Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı

ANTALYA, 2017 yılını sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı. Ülke genelindeki terör saldırıları nedeniyle hiçbir meydan kutlamasının düzenlenmediği Antalya’da, 2017 yılı sessiz karşılandı....

Antalya, yeni yılı sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleriyle karşıladı
İlgili Galeriye Git

ANTALYA, 2017 yılını sessiz ve üst düzey güvenlik önlemleri ile karşıladı.
Ülke genelindeki terör saldırıları nedeniyle hiçbir meydan kutlamasının düzenlenmediği Antalya’da, 2017 yılı sessiz karşılandı. Her yılbaşı gecesi konser ve çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı, bu yıl boş kaldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, Antalya Valiliği ve Cumhuriyet Meydanı’na çıkan ana ve ara yolları araç trafiğine kapatarak önlem aldı. Demir bariyerlerle kapıtalın yollarda arama noktaları oluşturuldu. Meydana gitmek isteyen vatandaşlar yaya bir şekilde arama noktalarından tek tek aranarak geçebildi. Kentin en işlek noktaları ise bu yıl yerini derin bir sessizliğe bıraktı.

VALİ GÖREVİ BAŞINDAKİ MEMURLARA ÇİKOLARA İKRAM ETTİ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, Muratpaşa Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Kepez Kaymakamı Hamdullah Suphi Özgödek ile yılbaşına görevleri başında giren kamu görevlilerini ziyaret etti. Vali Karaloğlu ilk olarak Bahçelievler Polis Karakolu’ndaki polisleri ziyaret etti. Burada motosikletli polislerle bir süre sohbet eden Karaloğlu, daha sonra 112 Acil Sağlık Komuta Merkezi ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Haber Merkezi ve MOBESE dairesini ziyaret etti. Memurlarla bir süre sohbet eden Vali Karaloğlu, personele başarılar diledi.

Daha sonra Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na geçen Karaloğlu, burada itfaiyecilerin ikram ettiği çiğköftenin tadına baktı. Vali Karaloğlu, son olarak Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ni ziyaret ederek buradaki sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi. Vali Münir Karaloğlu, sağlık çalışanlarına çikolata ikram etti.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55