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Antalya'ya nisanda 1 milyon turist (3)

VALİ KARALOĞLU: BU ANTALYA'NIN BAŞARISI Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde nisan ayında gerçekleşen rekor sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamasında “Gözün aydın Antalya" diyen Vali Karaloğlu,...

Antalya'ya nisanda 1 milyon turist (3)

VALİ KARALOĞLU: BU ANTALYA'NIN BAŞARISI
Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde nisan ayında gerçekleşen rekor sayılarla ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulundu. Açıklamasında “Gözün aydın Antalya" diyen Vali Karaloğlu, 2018 yılının Nisan ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 707 bin 870, 2019 yılının Nisan ayında ise yüzde 38,10 artışla 977 bin 548 olduğunu kaydetti.
2018'in ilk 4 ayında Antalya'ya gelen turist sayısının 1 milyon 175 bin 505 olduğunu, 2019'un ilk 4 ayında ise bu sayının 32,78 artışla 1 milyon 560 bin 862'e yükseldiğini belirten Vali Karaloğlu, “Bu Antalya'nın başarısıdır. Hepimizin başarısıdır. Emeği olan herkesi kutluyorum. Hedefimiz, 'turizm başkenti' Antalya'mızı dünyanın bir numarası yapmak. Bunun için el ele verip, daha çok çalışacağız. Başarıların daim, işlerin bereketli olsun Antalya. Antalya'da denizin üstü kadar altı da güzel ve ilginç. Keşfetmeni bekler" dedi.

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