Antalya Valisi Karaoğlu: Turistik tesislerde yerli muzu tercih edin

ANTALYA Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat ilçesinde faaliyete geçen muz serası, paketleme tesisi ve sarartma ünitelerini ziyaretinde, "Antalya'daki özellikle turizm tesislerinde bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın. Yerli muz ithal muzdan, daha lezzetli, rayihası (hoş koku), görüntüsü ve her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli" dedi.



​Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Manavgat'taki özel firmaya ait muz serası, paketleme tesisi ve sarartma ünitesini ziyaret etti. Ziyarette Vali Karaloğlu'na Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen ile diğer yetkililer katıldı. Ziyarette firma sahibi Şevki Öncel, Vali Karaloğlu'na seranın, paketleme tesisinin ve sarartma ünitesinin gezdirip, özellikleri hakkında bilgi verdi. Vali Karaloğlu, yıkanmak üzere bekleyen muzları kesti, paketleme ünitesinde çalışanlarla sohbet etti.



'YERLİ MUZUMUZ İTHAL MUZDAN DAHA KALİTELİ'



Manavgat'ta muz yatırımlarının ciddi rakamlara ulaştığını söyleyen Vali Karaloğlu, "Muz artık Antalya'nın ve Manavgat'ın çok önemli bir ekonomik girdisi haline geldi. Bunu görmemiz lazım, 3- 5 yıl sonra Manavgat'ta en az turizm kadar bir girdiyi biz, muzdan sağlayacağız. Buna herkesin destek vermesi lazım. Hem tanıtımına hem de tüketim noktasında. Burada bir de çağrı yapalım, Antalya'daki özellikle turizm tesislerinde bundan sonra hiç kimse tesisine ithal muz koymasın. Artık yerli muzumuz ithal muzdan daha kaliteli, daha lezzetli, rayihası, görüntüsü ve her şeyiyle ithal muzdan daha kaliteli. 'Artık Antalya'daki turistik tesislerde yerli muzu tercih etsinler' diye buradan çağrı yapalım" dedi.



Firma sahibi Şevki Öncel de serada her şeyin tropikal iklim özelliklerine uygun olduğunu, iklimlendirme sistemiyle kontrol edildiğini anlattı. Öncel, tesiste, güneş enerjisiyle elektrik üretildiğini ve üretilen elektriğin fazlasının şebekeye verilerek, aylık 15 bin TL'ye yakın gelir elde edildiğini belirtti.