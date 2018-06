Antalya sokakları bekçilere emanet

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da, 250 çarşı ve mahalle bekçisinden eğitimlerini tamamlayan 170'i yemin töreniyle görevlerine başladı. Vali Münir Karaloğlu, "Vatandaşımız, bekçinin düdük sesini özledi" dedi.

İçişleri Bakanlığı'nın, emniyet müdürlükleri bünyesinde, gece bekçiliği uygulamasını 2017'den itibaren yeniden hayata geçirmesiyle Antalya'ya verilen 250 bekçi kadrosundan 170'i, Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Gazi Mustafa Kemal Spor Salonu'nda yapılan törenle yemin ederek, 1 Haziran tarihi itibarıyla görevlerine başladı. Çarşı ve mahallelerde görev yapacak gece bekçilerinin yemin törenine Vali Münir Karaloğlu, Garnizon Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Başsavcı Ramazan Solmaz, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Ali Rıza Açıkgöz, AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, İl Emniyet Müdür vekili Mehmet Murat Ulucan ve bekçi aileleri katıldı.

'90'LI YILLARDAN SONRA ALIM DURMUŞTU'

Törende konuşan Vali Karaloğlu, idari yapılanmanın en küçük biriminin, mahalle olduğunu belirtti. Karaloğlu, "Mahallelerde eskiden bekçilerimiz vardı, onlara gece bekçisi derdik. Sokak başlarında bekçinin düdük sesi herkes için bir güven ortamıydı. Bekçinin düdüğü varsa mahallede her şey yolunda demektir. Bekçilerimiz mahalledeki imamla müezzinle öğretmenle devleti neredeyse orada temsil eden, kötü niyetlilere göz açtırmayan ve mahallede olup biten her şeyden haberdar olan ve gerektiğinde bunu üstlerine, devlet kademelerine bildiren kişilerdi. Zaman içinde, 90'lı yıllardan sonra çarşı ve mahalle sistemi kaldırılmadı ama yeni alım yapılmadığı için sayıları azaldı. Antalya'da eski kadrodan hala 49 arkadaşımız bekçi olarak çalışmaya devam ediyor" diye konuştu.

'VATANDAŞ BEKÇİNİN DÜDÜK SESİNİ ÖZLEDİ'

Halktan gelen taleple önleyici emniyet hizmeti kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden alımına başlanıldığını dile getiren Karaloğlu, “Çünkü gerçekten vatandaşımız bekçinin düdük sesini özledi. Mahallede herkesin uyuduğu bir anda devlet adına uyumayan, sokaklara hakim olan, kötü niyetli insanlara fırsat vermeyen birilerinin olmasını vatandaşımız özledi. Buna devletimiz, hükümetimiz, İçişleri Bakanlığı'mız karşılık verdi ve Türkiye genelinde 2017 yılında bekçi alımları yapıldı. İlimize de ilk gruptan 250 bekçi kadrosu verildi. Bugün 170 arkadaşımız eğitimini tamamlamış şekilde yeminlerini de yaparak, mahallelerdeki görevlerine başlamış olacak. Bütün bekçi kardeşlerimizi kutluyorum, başarılar diliyorum" dedi.

'POLİSİN EN BÜYÜK YARDIMCISI OLACAKLAR'

Güneşin batması, havanın kararmasıyla bazı kötü niyetlilerin yarasalar gibi ortaya çıktığını kaydeden Vali Karaloğlu, mahallede kötülük yapmaya başlayan bu kişilere karşı bekçilerin bundan sonra sokakların hakimi olacağını ve göz açtırmayacağını söyledi. Gece bekçilerinin, polisin en büyük yardımcısı olacağını da belirten Karaloğlu, "Mahallede olup bitenler, kötü niyetli kim varsa ne halt karıştırmak istiyorsa onunla ilgili polis merkezleriyle irtibata geçerek, önlemeye çalışacaklar" diye konuştu.

Antalya için 250 çarşı ve mahalle bekçisi ataması kararı alındığını belirten Emniyet Müdür Vekili Mehmet Murat Ulucan ise 3 dönem halinde yapılan eğitimleri başarıyla tamamlayan 170 personelin ilçe emniyet müdürlükleri bünyesinde atamalarının yapıldığını kaydetti. Eğitimi devam eden 54, ataması yapılmayan 26 bekçi adayı daha bulunduğunu dile getiren Ulucan, "Sevgili bekçi kardeşlerimiz, uğruna her an canını vermeye hazır olduğumuz Türk bayrağımız ve bundan sonra namusumuz olan silahlarınızın üzerine yemin ederek bu kutsal vazifeyi üstlenerek bayrağımızı, vatanımızı, milletimizi polis, asker ve jandarmamızla birlikte kollamakla beraber, vatandaşlarımızın da huzur ve güvenliği için yerine göre 24 saat görev yapacaksınız" dedi.



