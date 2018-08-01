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Antalya sahili değil, Konya Ovası

Hasan DÖNMEZ-Muhammed SIDAL/KONYA, () - KONYA Ovası'ndaki Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp,...

Antalya sahili değil, Konya Ovası

Hasan DÖNMEZ-Muhammed SIDAL/KONYA, () - KONYA Ovası'ndaki Türkiye’nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü sahili, Antalya sahillerini aratmıyor. Özellikle hafta sonları Karaburun Plajı'na akın eden Beyşehirliler, gölde yüzüp, sahilde güneşleniyor. 
Konya'nın güneyinde yer alan Beyşehir ilçesindeki gölünün güneyinde ve batısında Toros Dağları, doğusunda volkanik Erenler Dağı, kuzeybatısında ise Anamas ve Sultan dağları bulunuyor. Balıkçılığın yapıldığı, yaklaşık 656 kilometrekarelik yüz ölçümüne sahip Beyşehir Gölü çevresinde 3 plaj bulunuyor. En uzun plaj olan Karaburun ise Antalya sahillerini aratmıyor. Gölün suyunda serinleyen Beyşehirliler, aynı zamanda meşe ormanları arasında kamp yapma olanağı da buluyor.
'KONYA'NIN DENİZİ'
Plaja gelen tatilciler, gölde, denizdeymiş gibi hissettiklerini söyledi. Yılmaz Özkan, gölün, Konya turizmine ve doğasına önemli katlı sağladığını belirtti. Konya'da suya hasret kaldıklarını dile getiren Süleyman İriş ise "Konya gibi bir yerde yaşadığımız için suya hasretiz. Konya içerisinde böyle güzel bir suyu Beyşehir'den başka bir yerde bulamıyoruz. Bir tarafımızda buğday tarlaları bir tarafımızda plajımız var" dedi.
Beyşehir Gölü ile sahilini 'Konya'nın denizi' olarak nitelendirdiklerini kaydeden Zekeriya Acar, "Konya'nın denizi yok; ama artık 'Var' dememiz gerekiyor. Çünkü bu plaj, Konya için yapılmış harika bir yer. Hafta sonunu ailemle çıktık, geldik" diye konuştu.  
Esin Acar ise "Ben İstanbul'dan geldim buraya. Bana buranın göl olduğunu söylemeseler, deniz zannedebilirdim. Görüntü güzel, Antalya gibi bildiğimiz plajı var" dedi.

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