Antalya piyazının ilk tescil belgesi tarihi restorana verildi

ANTALYA'nın yöresel lezzetlerinden Antalya piyazına mart ayında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO), ilk tescil belgesini Kalekapısı'ndaki tarihi Topçu Restoran'a verdi. 'Antalya Piyazı' adı altında tescil belgesi olmayan işletmeler, artık satış yapamayacak.ATSO tarafından, Türk Patent ve Marka Kurumu'ndan geçen mart ayında Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alınan kentin yüz yıllık tatlarından olan ve özel taratoruyla ünü sınırları aşan Antalya piyazı artık bu ismi kullanan işletmelerde tescil belgesi olmadan satılamayacak. ATSO'nun yetkili olduğu coğrafi işaret tescil belgesi için ise ilk başvuru, Antalya'nın tarihi işletmelerinden biri olan Kalekapısı'ndaki 133 yıllık geçmişe sahip Topçu Restoran tarafından yapıldı. Topçu Restoran'a Antalya piyazı coğrafi işaret tescil belgesi ise ATSO Başkanı Davut Çetin ve yönetim kurulu üyeleri tarafından verildi. Topçu Restoran'ın üçüncü kuşak temsilcisi Koray Gül, tescil belgesini aldıktan sonra Antalya piyazının yapılışını gösterdi.ANTALYA PİYAZININ YAPILIŞIAntalya piyazının en önemli özelliğinin özel tarator sosu olduğunu belirten Gül, sosun içinde sarımsak, limon, sirke ve tahin kullanıldığını kaydetti. Bu malzemelerin özellikle seçildiğini anlatan Gül, "Limon, sarımsak ve tuz ayrı bir şekilde dövülüyor. Daha sonra tahinle bunun yavaş bir şekilde yağını çıkarmak gerekiyor. Yavaşça yine sirkeyle karıştırılarak açılıyor ve yağı çıkartılıyor. Yağı çıktıktan sonra 20 saate yakın bekliyor yağın iyice çıkması için. Sonrasında bu yağ da alınıyor. Bu yağın alınması önemli, çünkü tahinin acı olmaması için çok önemli. Malzemelerin belli oranları var. Oranlarla oynandığında çok farklı tatlar ortaya çıkıyor. Ama üçüncü neslin bana verdiği oranlar var. Tabi üzerinde çalışıyoruz, değiştirebilir miyiz? İlk yapıldığı hali, bugünkü hali değil. Tat olayı biraz daha geliştirilmiş" dedi.BÜTÜN İŞLETMELMER TESCİL BELGESİ ALMAK ZORUNDAAntalya piyazıyla ilgili ilk belgeyi Topçu Restoran'a verdiklerini belirten ATSO Başkanı Davut Çetin ise şunları söyledi:"Bundan sonra Türkiye'nin tamamında menüsünde ve tabelasında Antalya piyazı olarak kullanan varsa, ATSO'dan tescil belgesi almak zorundadır. Bu Antalya'daki piyazcılar için de geçerli. Zaten bunu biz kendi üyelerimize ücretsiz veriyoruz. Denetimi yapılıyor ve bilirkişi raporu alındıktan sonra eğer tarife uyuyorsa, Antalya piyazı tescil belgesini veriyoruz. Üyemiz olmayan Antalya'daki işletmeler için 300 liralık bilirkişi ve belge ücreti var. Antalya dışından alacaklar için de 500 lira maliyet ücreti alınıyor. Coğrafi işaret tescil belgesi olmadan satış yapan işletmelere cezai yaptırım var."SIRADA DÖRT ÜRÜN VARDünyanın her yerinde yöresel ürünlerin artık ön plana çıkmaya başladığı ve Antalya için de çok önemli olduğuna işaret eden Davut Çetin, “Eğer coğrafi işaret alınırsa, normal fiyatının üç misline satılıyor. Şimdi Antalya piyazı burada 10 lira, Avrupa'da bunu 30 liraya satıyorlar. Kent kültüründe gastronomi çok önemli. Biz bununla ilgili coğrafi işaret tescil belgeleri çalışmalarına devam ediyoruz. Zaten daha önce Antalya Ticaret Borsası, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası ile bir anlaşma yaparak Antalya'nın yöresel ürünlerini paylaşmıştık. Şimdi önümüzde bergamut ve turunç kabuğu reçelleri, Antalya'ya özgü kabak tatlısı ve serpme börek var" dedi.TÜRKİYE'DE 2 BİN 500 ÜRÜN COĞRAFİ İŞARET ALABİLİRCoğrafi işaret konusuna ATB ile ilk olarak YÖREX Fuarı'nda dikkati çekmeye başladıklarını da hatırlatan Çetin, “Türkiye'de şu anda coğrafi işaretli ürünler çok önemli bir noktaya geldi. Yaptığımız araştırmalara göre 2 bin 500 civarı coğrafi işaret alabilecek ürün var. Bugüne kadar 363 ürün coğrafi işaret aldı, 408 tane de müracaatı yapılmış. İçinde Antalya ürünleri de var. Bölgeye katkı için artık hepimizin coğrafi işaret tescili için çalışmamız gerekiyor. Çünkü şehrin kimlik ve kültürünü biraz gastronomi tarafına çekmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda yöresel ürünler marketi açma projemiz de var" diye konuştu.

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