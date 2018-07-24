Antalya OSB'de 19 bin metrekarelik fabrika küle döndü (2)

FABRİKA 6 AY İÇİNDE FAALİYETE GEÇİRİLECEK

Antalya OSB'de çıkan yangında küle dönen fabrikada, soğutma çalışmaları ikinci gününde de devam ediyor. Yangının çıkış nedeninin elektrik aksamındaki kısa devreden kaynaklandığı üzerinde duruluyor. Yangının çıkış nedeni, itfaiyenin kesin raporuyla netleşecek.

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, fabrika alanında yangınla ilgili gazetecilere bilgi verdi. Ali Bahar, "250 kişinin çalıştığı Kar-Yapı tesisimizde ciddi bir yangın oldu. Üzüntümüz büyük ama hiçbir can kaybının olmaması bizim için teselli. Diğer bir fabrikaya sıçramamış olması çok önemli bir teselli. Ancak Kar-Yapı'nın bu tesisi gerçekten şu anda pert olmuş durumda. Nedenini tahmin ediyoruz ancak tam neticelenmediği, kesinleşmediği için şu anda bunu aktaramayız. Ekspertizle de çalışma yapılacak ve daha net bir açıklamada bulunacağız. Fabrikanın sahibi Köksal Sarı'yla da görüştüm ve 6 ay içerisinde fabrikayı tekrar hayata geçirecek. Etap etap çok daha önce geçecek ama tamamıyla faaliyete geçmesi 6 ayı bulacak. Bu kararlılıktayız. Sadece kendisi değil, iş adamları ve OSB yöneticileri olarak bu kararlılıktayız. Köksal Sarı kardeşim de aynı kararlılıkta ve bugünden itibaren çalışacağız" diye konuştu.

KÖKSAL SARI: YİNE AYNISINI YAPACAĞIZ

Fabrika alanındaki açıklamanın ardından OSB Başkanı Ali Bahar, fabrika sahibi Köksal Sarı, Batı Akdeniz İhracatçıları Birliği Başkanı Hakkı Bahar ve OSB'deki çok sayıdaki sanayici ve Kar-Yapı firması çalışanlarının da katıldığı bir toplantı düzenlendi. Toplantıda duygusal anlar yaşayan fabrika sahibi Köksal Sarı, destek veren herkese teşekkür etti. Sarı, "Hepinizden Allah razı olsun. Hiçbir maddi problemim yok. Hiçbir şekilde geri duracak durumum da yok. Benim çocuklarım 250 kişi ve yine aynısını yapacağız, aynı şekilde yaparak devam edeceğiz" dedi.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Tüm sanayicilerin yaşanan üzücü bu afet sonrasında birlik ve beraberlik gösterdiğini dile getiren Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Karsis Karyapı'nın OSB'nin en güçlü firmalarından, 5 milyon dolar ihracatı bulunan bir firma olduğunu söyledi. Bahar, "Dinamik, son derece güçlü bu şirketin 6 ay içinde bu fabrikayı tekrar hayata geçireceği konusundaki iradeyi, Köksal kardeşimizin bizzat kendi gözlerinde gördüm. Türkiye'de kendi alanında en büyük firmalardan biri. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Şu anda fabrikada soğutma çalışmaları devam ettiği ve giriş olmadığından dolayı içeride ne vardı ne yoktu, bunlarla ilgili ekspertiz çalışmaları sonrasında belirlenecek" diye konuştu.

SANAYİCİLER VE ÇALIŞANLARDAN DESTEK

Toplantıya katılan Kar-Yapı firmasının personeli ve OSB'deki diğer fabrikaların sahipleri destek açıklamalarında bulundu. Sanayiciler yaptığı açıklamada, "Bu yangın sadece Köksal kardeşimizin fabrikasını değil, bizlerin de yüreğini yakmıştır. Antalya OSB sanayicileri olarak maddi- manevi hepimiz arkasındayız" mesajı verdi.



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, ()



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