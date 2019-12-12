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Antalya'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağışı, 'yayla' olarak tabir edilen Beydağları'ndaki mahalleleri beyaz örtüyle kapladı....
GENEL 12.12.2019, 16:25
ANTALYA'nın Korkuteli ilçesine bağlı yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi.
Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağışı, 'yayla' olarak tabir edilen Beydağları'ndaki mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki yağışın yer yer etkisini sürdürdüğü belirtilirken, kar kalınlığının da 5 santime ulaştığı kaydedildi. Bölge halkı kar yağışı sonrası oluşan manzaraların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.
Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde bu sabah başlayan kar yağışı, 'yayla' olarak tabir edilen Beydağları'ndaki mahalleleri beyaz örtüyle kapladı. Bölgedeki yağışın yer yer etkisini sürdürdüğü belirtilirken, kar kalınlığının da 5 santime ulaştığı kaydedildi. Bölge halkı kar yağışı sonrası oluşan manzaraların fotoğraflarını çekip, sosyal medyada paylaştı.
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