Antalya'nın tanıtımı için 300 bin kartpostal

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KALEKAPISI Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER), kentin tanıtımı için Kalekapısı ve Kaleiçi'nin fotoğraflarının basılı olduğu kartpostalları kent merkezine gelen turistlere ücretsiz dağıtıyor. Bu sezon 300 bin kartpostalın turistlere ulaştırılması hedefleniyor.

KALEDER, kent merkezine gelen turistlere ücretsiz kartpostal dağıtarak Antalya'nın tanıtımına katkı sunuyor. Kartpostalların ön yüzünde tarihi Kalekapısı, Kaleiçi, Üç Kapılar, Eski Pazar'ın fotoğrafları, arkasındaki bir bölümde ise Kalekapısı'nda yapılan kedi parkının fotoğrafı yer alıyor.

300 BİN KARTPOSTAL

Dernek Başkanı Hasan Kilit, yeni sezonda 300 bin kartpostal dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Turistlere verilmesi için esnafa bu kartpostalları dağıtmaya başladıklarını belirten Kilit, boş kaldığı sürece kendisinin de Attalos Heykeli önünde turistlere kartpostal hediye ettiğini kaydetti. Kilit, “Turistler kartları önce ücretli olduğunu düşünerek almak istemiyor. Herhangi bir ücret talep etmediğimizi söyleyince önce şaşırıyor, sonra teşekkür ediyorlar" dedi.

REKLAMI İYİ YAPMAMIZ LAZIM

Amaçlarının bu kartpostallar vasıtasıyla bölgenin unutulmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Kilit, “Kaleiçi'ne daha çok turist getirilmesi için turizm şirketleri ile görüşüyoruz. Şu anda 38 turizm şirketiyle bu konuda anlaşma yaptık. Kaleiçi'nin reklamını çok iyi yapmamız lazım" diye konuştu.

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