Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Ruhani’den ‘nükleer’ rest
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık sendikasyon kredisi
Yapı Kredi’den 1.03 milyar dolarlık...
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak açıklama
İsrailli bakandan savaş nedeni sayılacak...
İstanbul seçiminin yenilenmesine, İYİ Parti'den itiraz
YSK, İYİ Parti'nin itirazını reddetti......

Antalya'nın tanıtımı için 300 bin kartpostal

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KALEKAPISI Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER), kentin tanıtımı için Kalekapısı ve Kaleiçi'nin fotoğraflarının basılı olduğu kartpostalları kent merkezine gelen turistlere ücretsiz dağıtıyor....

Antalya'nın tanıtımı için 300 bin kartpostal

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, () - KALEKAPISI Esnafını Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER), kentin tanıtımı için Kalekapısı ve Kaleiçi'nin fotoğraflarının basılı olduğu kartpostalları kent merkezine gelen turistlere ücretsiz dağıtıyor. Bu sezon 300 bin kartpostalın turistlere ulaştırılması hedefleniyor.
KALEDER, kent merkezine gelen turistlere ücretsiz kartpostal dağıtarak Antalya'nın tanıtımına katkı sunuyor. Kartpostalların ön yüzünde tarihi Kalekapısı, Kaleiçi, Üç Kapılar, Eski Pazar'ın fotoğrafları, arkasındaki bir bölümde ise Kalekapısı'nda yapılan kedi parkının fotoğrafı yer alıyor.
300 BİN KARTPOSTAL
Dernek Başkanı Hasan Kilit, yeni sezonda 300 bin kartpostal dağıtmayı hedeflediklerini söyledi. Turistlere verilmesi için esnafa bu kartpostalları dağıtmaya başladıklarını belirten Kilit, boş kaldığı sürece kendisinin de Attalos Heykeli önünde turistlere kartpostal hediye ettiğini kaydetti. Kilit, “Turistler kartları önce ücretli olduğunu düşünerek almak istemiyor. Herhangi bir ücret talep etmediğimizi söyleyince önce şaşırıyor, sonra teşekkür ediyorlar" dedi.
REKLAMI İYİ YAPMAMIZ LAZIM
Amaçlarının bu kartpostallar vasıtasıyla bölgenin unutulmamasını sağlamak olduğunu vurgulayan Kilit, “Kaleiçi'ne daha çok turist getirilmesi için turizm şirketleri ile görüşüyoruz. Şu anda 38 turizm şirketiyle bu konuda anlaşma yaptık. Kaleiçi'nin reklamını çok iyi yapmamız lazım" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328